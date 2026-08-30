Activista Yahari Brito recupera su libertad tras 175 días recluida en el Cereso de Kobén

Tras permanecer 175 días recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, acusada de homicidio en grado de tentativa por su presunta participación en el incendio contra mujeres policías durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, Yahari Ixtel Brito Brito recuperó este domingo su libertad, luego de que la jueza de Control, Edelmira Cervera, modificara la medida cautelar para que enfrente su proceso penal fuera de prisión.

La joven activista, quien está a punto de cumplir ocho meses de embarazo y espera un niño al que llamará Darwin, abandonó la Sala de Juicios Orales visiblemente nerviosa, pero también contenta por la posibilidad de llevar una maternidad 'normal'. Aclaró, sin embargo, que su liberación no significa el fin del proceso judicial y sostuvo que espera demostrar su inocencia.

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“Yo aún sigo en un proceso legal. Espero que pronto pueda probar mi inocencia”, expresó Yahari luego de casi cinco horas de audiciencia, quien agradeció el respaldo recibido de su familia, colectivos, compañeras del penal y custodias. Sobre las acusaciones de haber recibido un trato inadecuado dentro del Cereso, particularmente durante una amenaza de aborto, prefirió reservarse y señaló que su defensa aclarará la situación.

Su abogado, Edwin Trejo Gutiérrez, explicó que el cambio de medida cautelar derivó de una serie de recursos legales iniciada después de que el 31 de julio la Jueza rechazara modificar la prisión preventiva debido a su embarazo. La defensa promovió un amparo y posteriormente una queja ante un Tribunal Colegiado, que ordenó realizar una nueva audiencia y abstenerse de imponer medidas que implicaran nuevamente su reclusión.

Así, la jueza Edelmira Cervera impuso medidas en libertad, entre ellas firma mensual, permanecer en la ciudad y mantenerse a disposición del tribunal. El litigante precisó que el proceso se encuentra en etapa intermedia, luego de que la Fiscalía General del Estado (Fgecam) presentó su acusación, mientras la defensa prepara una solicitud de sobreseimiento.

Trejo Gutiérrez insistió en que tanto Yahari como Rosa —quien continúa en prisión— no son las mujeres que aparecen en los videos relacionados con el incendio ocurrido durante la protesta y aseguró que cuentan con evidencia para demostrarlo. También adelantó que buscarán modificar la medida cautelar de Rosa y posteriormente presentar nuevamente pruebas audiovisuales sobre la detención.

Yahari Brito lanzó un mensaje desde la perspectiva feminista: condenó la violencia ejercida contra las mujeres policías durante la manifestación del llamado 8M y sostuvo que la lucha de las mujeres no debe traducirse en agresiones contra otras mujeres por trabajar para el Estado.

“Tenemos que tener en cuenta que eso estuvo mal, no es correcto agredir a las mujeres”, afirmó, reivindicando la sororidad como parte de la lucha feminista.