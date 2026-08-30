“Ya estamos cansados”: denuncian malos olores por aguas vertidas en predio de Champotón

Molesta por los malos olores ocasionados por la acumulación de desechos y vertimiento de aguas de sumidero a un lote baldío, una ciudadana encaró a la administración de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia “Venustiano Carranza”, en Champotón.

Mary Mab compartió este momento de malestar a través de redes sociales donde señaló que un lote baldío no es el lugar para descargar las aguas baño. En el material difundido se observa una manguera que atraviesa la calle y conduce a dicho predio.

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En entrevista para Por Esto! Mary Mab autorizó la difusión del material, y explicó que esta situación se ha presentado desde hace tres años, periodo durante el cual vecinos han tenido que soportar los malos olores. “Nos hemos percatado que el anexo tira sus residuos en un terreno baldío que está enfrente.

Muchas veces se ha hablado con ellos, lo dejan de hacer un tiempo y luego lo vuelven hacer de nuevo” señaló que tras la publicación, la administración del lugar ordenó esparcir cal en el terreno para mitigar los malos olores; no obstante, considera que esto sólo será temporal. “Ya estamos cansados. Es un olor terrible. Esto de drenar las aguas no es la primera vez” Concluyó.