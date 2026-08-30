Hallan cuerpo sin vida en zona de manglar de la Zona Hotelera de Cancún

El hallazgo de un cuerpo sin vida en un área de manglar del kilómetro 10 de la zona hotelera movilizó a elementos de la Policía Turística y de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde las primeras versiones señalaron que el ahora occiso se encontraba presuntamente suspendido del cuello con una cuerda, sin que se conozcan las circunstancias del deceso.

El número de emergencias recibió el reporte de este caso alrededor de las 10:00 horas de este domingo, cuando se indicó que había una persona inmóvil entre el manglar, entre los hoteles Gran Park Royal y Le Blanc, a unos metros de un cárcamo de aguas residuales, a unos metros de la banqueta, en el carril de bajada.

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Elementos de la Policía Turística confirmaron el reporte y solicitaron la intervención de paramédicos, quienes determinaron que no contaba con signos vitales. Las primeras versiones señalaron que tenía enrollada una cuerda en el cuello.

Por este motivo, los policías cerraron la circulación en uno de los carriles del bulevar Kukulcán, por la movilización de las autoridades para realizar las diligencias del levantamiento del cadáver. Varias patrullas permanecieron estacionadas en este tramo durante las diligencias, lo que llamó la atención de conductores y transeúntes.

El cuerpo sin vida se encontraba a escaso un metro de distancia de la banqueta, en un terreno en desnivel con manglar y cerca de la orilla del agua de la laguna. Las primeras versiones señalaron que algunas personas que se dirigían a sus labores se percataron de esta situación y solicitaron la intervención de las autoridades.

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Elementos de la Policía de Investigación de la FGE revisaron el área, sin encontrar aparentemente ninguna pertenencia que pudiera ayudar a la identificación del ahora occiso. Posteriormente, el personal de la Dirección de Servicios Periciales arribó al lugar para iniciar el procesamiento de la escena del homicidio y realizaron el levantamiento del cadáver para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar las causas de la muerte.

De manera preliminar se indicó que se trató de un posible suicidio por ahorcamiento, pero esto no ha sido confirmado.