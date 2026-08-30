Aumenta cifra de desaparecidos en Quintana Roo; colectivos buscan a 80 personas

Los colectivos “Buscando Por Amor” y “De Madres en Isla Mujeres” rastrean a 80 personas desaparecidas en Quintana Roo. Durante la última semana se sumaron otros cinco posibles casos, en un contexto estatal de mil 703 personas no localizadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda.

Juan José Huerta, fundador del colectivo “Buscando por Amor a Juan de Dios Huerta”, busca desde hace dos años a su hijo Juan de Dios Huerta Cambranis, quien desapareció cuando trabajaba como maquinista en las obras del Tren Maya. Desde entonces, no ha cesado en su intento por encontrarlo y afirmó que actualmente rastrean a 25 personas. “Cada día llegan de dos a tres casos de posibles desaparecidos. Solo en esta semana se sumaron cinco casos que estaremos corroborando luego de los resultados de ADN del Servicio Médico Forense”, comentó.

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En tanto, el colectivo “De Madres en Isla Mujeres”, representado por Daisy Nohemí Blanco Chi, busca a 55 personas. La activista también mantiene el rastero de su hija, Fernanda Cayetana Canul Blanco, quien desapareció el 21 de julio del 2022 en la zona continental de Isla Mujeres, cuando tenía 12 años.

Entre los casos que siguen bajo investigación se encuentra el de Abraham Julián Silva Rivera, quien desapareció el 26 de julio del 2026 y no ha sido localizado, aunque existen indicios de que podría estar vivo en alguna situación relacionada con el olvido de su identidad, de acuerdo con su madre, Nancy Silva Rivera.

Más del 70 por ciento de los expedientes estarían relacionados con actividades delictivas / Rodolfo Flores

De acuerdo con los colectivos, la cifra de personas no localizadas confirma una tendencia sostenida al alza durante los últimos años. Doce meses atrás, en julio del 2025, el acumulado estatal se ubicaba en mil 218 casos, según un conteo que cruzaba reportes de agrupaciones ciudadanas con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La Comisión Nacional de Búsqueda registra en Quintana Roo mil 703 personas desaparecidas durante el 2026, de las cuales 20 por ciento estaría relacionado con motivos sentimentales o familiares y el 80% restante con actividades delictivas de alta peligrosidad.

La problemática alcanza a niños, adolescentes, mujeres y hombres, por lo que las familias han insistido en la importancia de mantener activos los procesos de localización y evitar que los expedientes pierdan visibilidad con el paso del tiempo. Ante este escenario, los colectivos continúan ocupando espacios públicos para recordar a quienes permanecen ausentes y llamar a la sociedad a no normalizar este fenómeno.

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Actividad

Hoy, familias y agrupaciones de Quintana Roo realizarán el “Encuentro por las personas desaparecidas”, una jornada destinada a mantener visibles los nombres y rostros de quienes continúan sin ser localizados, así como exigir que sus casos no sean olvidados.

La actividad se realizará en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y contará con la participación de familiares, colectivos y ciudadanos en general.

Daisy Nohemí Blanco Chi invitó a las familias y ciudadanía a participar y llevar fichas, lonas, fotografías o cualquier material que contribuya a visibilizar a sus seres queridos.

El encuentro se llevará a cabo en el Parque de Las Palapas de Cancún, a partir de las cinco de la tarde. Durante la jornada se colocarán fichas de personas desaparecidas y se desarrollarán actividades artísticas, como poesía y cantos.