Corporativo R y Ciervos FC mantienen empate en la cima de la Liga de Medios

La pelea por la cima de la Liga de Medios de Comunicación de Campeche continúa sin un dueño absoluto después de disputarse la Jornada 9, en la que Corporativo R y Ciervos FC volvieron a sumar de tres puntos para mantenerse empatados en el liderato con 24 unidades, luego de conservar su paso perfecto en el campeonato.

Ambos equipos registran ocho victorias en igual número de encuentros, sin empates ni derrotas, aunque Corporativo R permanece en el primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles. El conjunto líder presume la ofensiva más explosiva del torneo con 57 goles anotados, apenas 11 recibidos y un diferencial de +46.

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Por su parte, Ciervos FC contabiliza 43 goles a favor, 14 en contra y una diferencia de +29, cifras que lo mantienen al acecho del primer puesto.

En la tercera posición aparece Sementeros FC, con 21 puntos, mientras que FC Brancos escaló al cuarto sitio con 18 unidades, seguido por Independientes FC con 17 puntos y Capital 21, que descendió al sexto lugar con 16 unidades.

La zona media de la tabla la ocupan Champagne FC (15 puntos), Amigos de Magui (12), Deportivo Yeshua (12), Impulso Joven y Perritos FC (10 cada uno), además de Piratas News y JRS (9).

En la parte baja figuran Hay Deporte (6), Deportivo Coca Cola y Thunderwolves (5 cada uno), mientras que Casa Majo permanece en el último lugar con 3 puntos.