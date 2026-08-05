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Congreso aprueba calendario de comparecencias por la glosa del V Informe

a Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado aprobó el calendario de comparecencias de titulares de secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, como parte de la glosa del V Informe de Gobierno

Por Alejandro Balan

5 de ago de 2026

2 min

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Del 10 al 14 de agosto se realizarán comparecencias de titulares estatales
Del 10 al 14 de agosto se realizarán comparecencias de titulares estatales

La Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado aprobó el calendario de comparecencias de las y los titulares de las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo con motivo de la glosa del V Informe de Gobierno, ejercicio de rendición de cuentas que se llevará a cabo del 10 al 14 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, a partir de las 11:00 horas.

El lunes 10 de agosto comparecerán las dependencias de la Misión 1: Gobierno con Democracia Eficiente y sin Corrupción, integrada por la Segob, Safin, Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica.

El martes 11 de agosto corresponderá la Misión 5: Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para un Futuro Sustentable, con la participación de la Sedumop y la Semabicce.

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El miércoles 12 de agosto fue programada la Misión 2: Seguridad Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos, con la Seprocicam, FGE y SPSC.

El jueves 13 de agosto será el turno de la Misión 4: Desarrollo Económico Sostenible y para Todos, con la presencia de la SDA, Sectur y Sedeco.

Finalmente, el viernes 14 de agosto cerrará la glosa con la Misión 3: Bienestar para un Desarrollo Igualitario, en la que rendirán cuentas la Sebien, SEIN, SSA y Seduc.

El acuerdo también establece la distribución de intervenciones de los grupos parlamentarios: Morena concentrará el 40% de las participaciones (8 preguntas), Movimiento Ciudadano tendrá 6 intervenciones (28%), el PRI contará con 2 preguntas (8%), mientras que PAN, PT, PVEM e independientes dispondrán de una intervención cada uno (6%), para completar las 20 intervenciones previstas en cada comparecencia.

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