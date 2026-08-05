Acueducto Chicbul-Carmen requiere inversión de 16 millones para rehabilitación

La maquinaria del Acueducto Paralelo Chicbul-Carmen —que abastece de agua a 39 mil viviendas y beneficia a unos 190 mil habitantes— se encuentra obsoleta y requiere una inversión de 16 millones de pesos para rehabilitarla, principalmente con la sustitución de motores, arrancadores y sistemas eléctricos.

A pesar de ello, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE) aseguró que este sistema hidráulico opera al 100 por ciento, a través de sus 10 pozos, y estima que en el segundo semestre de 2026 puedan licitar la obra para iniciar los trabajos de rehabilitación.

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El director general Álvaro Gutiérrez Castro informó que el proyecto forma parte del plan de rescate de la infraestructura hidráulica de Ciudad del Carmen, recibida en condiciones deplorables, aunque ha permanecido en funcionamiento gracias a mantenimiento constante.

Explicó que el objetivo es renovar el equipamiento para reducir al mínimo las interrupciones por fallas mecánicas, ya que los motores y sistemas eléctricos rebasaron su vida útil y cada vez resulta más difícil conseguir refacciones.

Precisó que los 10 pozos del Acueducto Chicbul-Carmen ya fueron rehabilitados, y la siguiente etapa contempla la sustitución del equipo electromecánico y la rehabilitación de cárcamos de rebombeo en Sabancuy, Isla Aguada y kilómetro 12 de Ciudad del Carmen.

Para estas acciones se calcula una inversión cercana a 16 millones de pesos. La obra aún no ha sido licitada, ya que el proceso está programado para el segundo semestre de este año.

Gutiérrez Castro sostuvo que, pese al desgaste de la infraestructura, el suministro de agua no corre riesgo de suspenderse durante las labores de modernización, pues cada cárcamo cuenta con cuatro motores que operan de manera alternada.

El funcionario descartó que la población carmelita pueda quedarse sin agua y aseguró que la rehabilitación busca fortalecer el sistema de abastecimiento para garantizar un servicio continuo a 190 mil personas.