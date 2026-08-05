Pulmón natural en zona de La Joya no se vería afectado

Manuel Castelán Pérez, posesionario de una extensión de siete hectáreas en la zona de la localidad de La Joya, aclaró que el tema ya fue solucionado luego de recibir la visita del personal del Medio Ambiente del municipio de Champotón.

A través de una videograbación, Castelán Pérez informó que gracias al apoyo de la ciudadanía, las autoridades locales atendieron la petición y aseguró que el problema será resuelto.

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“No más vengo acá a aclararles e informarles que gracias a su apoyo también, las autoridades escucharon mi llamado, mi petición. Este problema se va a arreglar. De hecho aquí ya nadie se va a meter”, comentó.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se trató de una confusión, al ser dos áreas diferentes, una de ellas proveniente de una donación de particulares.

“El tema es que la zona que tiene don Manuel Castelán, la que él llama Pulmón Natural, no se va a tocar. Hay una delimitación en la zona. Hubo una confusión. Alguien comentó sobre la intención de los posibles proyectos”, precisó el encargado de la dependencia municipal.

Respecto a los proyectos planteados que podrían desarrollarse en los terrenos donados, como la construcción de un cementerio y un basurero, la dependencia reveló que se requieren estudios de impacto ambiental, los cuales deberán contar con la autorización de instancias federales competentes.