Ordenan reponer audiencia contra exdirector de la CAPAE

La vinculación a proceso dictada contra S.R.B.C., exdirector de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE), deberá ser revisada nuevamente luego de que un juez federal concediera un amparo y ordenara reponer la audiencia correspondiente.

El caso deriva de una investigación por el presunto desvío de más de 16 millones de pesos, por el que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) imputó a S.R.B.C. los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

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La primera vinculación a proceso se realizó el 30 de junio de 2025, cuando el exfuncionario fue señalado como presunto integrante de una red relacionada con el desvío de recursos durante la administración estatal de Alejandro Moreno Cárdenas.

La resolución federal fue notificada durante el mes de agosto por el Juzgado de Distrito, por lo que el juez de Control tendrá que llevar nuevamente la audiencia de vinculación a proceso.

El proceso también involucra a W.J.O.V., ex titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, y A.A.O., exdirector administrativo de la CAPAE, quienes fueron vinculados por los mismos delitos y señalados como copartícipes.