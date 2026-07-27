Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: ¿Quién ganó y cómo le fue a México?

La delegación de México se convirtió por tercera vez consecutiva en el campeón absoluto de los Juegos Centroamericanos. En la edición de Santo Domingo 2026 además tuvo una cosecha histórica de preseas para cerrar su participación con 407 medallas en total, una cifra jamás alcanzada.

De esas 407 medallas que México obtuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 167 fueron de oro, 125 de plata y 115 de bronce. El Medallero lo cierran Colombia en el segundo puesto, con 266; y Cuba en tercer lugar, con 155 preseas.

El dominio de México se extiende por casi una década, pues desde la edición de Barranquilla 2018 tomó el Medallero y no lo ha soltado hasta la fecha. En San Salvador 2023 también ganó, y ahora en Santo Domingo 2026 demuestra que vive un crecimiento acelerado en la preparación de atletas de máximo rendimiento, de cara a los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, donde el nivel aumenta considerablemente.