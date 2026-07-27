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Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: ¿Quién ganó y cómo le fue a México?

La delegación mexicana logró una cosecha histórica de metales, si bien no se llevó todas, sí fue dominante y por terceros juegos consecutivos es la máxima potencia de la región en los deportes.

Ana García

Por Ana García

8 de ago de 2026

1 min

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Medallero
Medallero / Creada con IA

La delegación de México se convirtió por tercera vez consecutiva en el campeón absoluto de los Juegos Centroamericanos. En la edición de Santo Domingo 2026 además tuvo una cosecha histórica de preseas para cerrar su participación con 407 medallas en total, una cifra jamás alcanzada.

De esas 407 medallas que México obtuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 167 fueron de oro, 125 de plata y 115 de bronce. El Medallero lo cierran Colombia en el segundo puesto, con 266; y Cuba en tercer lugar, con 155 preseas.

El dominio de México se extiende por casi una década, pues desde la edición de Barranquilla 2018 tomó el Medallero y no lo ha soltado hasta la fecha. En San Salvador 2023 también ganó, y ahora en Santo Domingo 2026 demuestra que vive un crecimiento acelerado en la preparación de atletas de máximo rendimiento, de cara a los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, donde el nivel aumenta considerablemente.

Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Medallero Santo Domingo 2026

XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Pos País 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 MEX México 167 125 115 407
2 COL Colombia 91 98 77 266
3 CUB Cuba 51 48 56 155
4 VEN Venezuela 49 70 97 216
5 DOM Rep. Dominicana 46 37 67 150
6 PUR Puerto Rico 34 35 53 122
7 GUA Guatemala 17 31 43 91
8 PAN Panamá 8 8 8 24
9 TTO Trinidad y Tobago 6 5 10 21
10 ESA El Salvador 6 4 14 24
11 CRC Costa Rica 5 6 15 26
12 GUY Guyana 3 1 2 6
13 BAR Barbados 2 5 2 9
14 ARU Aruba 2 2 6 10
15 GLP Guadalupe 2 0 3 5
16 JAM Jamaica 1 4 6 11
17 HON Honduras 1 4 4 9
18 BER Bermudas 1 1 4 6
19 HAI Haití 1 1 3 5
20 GRN Granada 1 0 1 2
21 NCA Nicaragua 0 3 4 7
22 BAH Bahamas 0 2 2 4
23 ISV Islas Vírgenes EE.UU. 0 1 3 4
24 LCA Santa Lucía 0 1 1 2
25 ANT Antigua y Barbuda 0 1 0 1
25 IVB Islas Vírgenes Británicas 0 1 0 1
27 CUW Curazao 0 0 2 2
28 BIZ Belice 0 0 1 1
28 CAY Islas Caimán 0 0 1 1
28 VIN San Vicente y las Granadinas 0 0 1 1
28 SUR Surinam 0 0 1 1
Fuente: Santo Domingo 2026 / Centro Caribe Sports Ver Resultados Oficiales →

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