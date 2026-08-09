Agentes K9 detectan dosis de droga y cartuchos útiles

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Un total de cuatro mil 66 objetos quedaron a disposición por la Unidad K9 de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en el último año, de acuerdo con información de la propia dependencia.

Entre lo asegurado aparecen tres mil 920 cartuchos, 33 kilos de marihuana, 70 vaporizadores de otros opioides sintéticos y cuatro armas de fuego.

El desglose de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana también reporta 26 cigarros de marihuana, seis vaporizadores con esta misma sustancia, cinco bolsas con cierre tipo zipper y una bolsa de gomitas, además de una dosis de cocaína.

Las municiones representan el mayor volumen dentro de los aseguramientos, con tres mil 920 cartuchos. Esta cifra concentra la mayor parte de los objetos reportados por la unidad especializada y supera ampliamente al resto de los artículos incluidos en el registro de la dependencia de seguridad estatal.

En segundo lugar aparece la marihuana, aunque sus cantidades se presentan en diferentes formas: 33 kilos, además de 26 cigarros, seis vaporizadores, cinco bolsas con cierre tipo zipper y una bolsa de gomitas.

El reporte también registra cuatro armas de fuego puestas a disposición durante el último año, además de una dosis de cocaína y 70 vaporizadores clasificados como otros opioides sintéticos.

En conjunto, los datos muestran que la actividad de la Unidad K9 derivó en la puesta a disposición de objetos relacionados con armas, municiones y distintas sustancias ilícitas.

La información no establece el número de personas detenidas, carpetas de investigación iniciadas o procedimientos judiciales derivados de cada aseguramiento.

La cifra final de cuatro mil 66 corresponde a la suma de los registros incluidos en la tabla de la SPSC, considerando que los artículos aparecen en distintas unidades de medida —como piezas, dosis, kilos, cigarros, bolsas, cartuchos y vaporizadores—.

El dato de los 33 kilos de marihuana constituye el principal aseguramiento de droga expresado en peso, mientras que los cartuchos suman tres mil 920 piezas y las armas de fuego cuatro, colocando al armamento y municiones entre los principales registros de la Unidad K9 durante el último año en Campeche.