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Bombero Challenge 2026: más de 50 bomberos competirán en ocho pruebas en el Malecón Tajamar

Más de 50 bomberos participarán en el Bombero Challenge 2026, competencia que se realizará el 22 y 23 de agosto en el Malecón Tajamar con ocho pruebas físicas y técnicas.

Por Redacción Por Esto!

9 de ago de 2026

1 min

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Bomberos se preparan para el Challenge 2026 con ocho pruebas de alto esfuerzo
Bomberos se preparan para el Challenge 2026 con ocho pruebas de alto esfuerzo

Más de 50 tragahumo municipales y de distintos sectores participarán en el “Bombero Challenge 2026”, competencia que se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto en la explanada del Malecón Tajamar, como parte de las actividades por su día, que se conmemora el 22 de agosto.

La vigésima edición contempla ocho pruebas físicas y técnicas: entrada forzada, arrastre de llanta, traslado de maniquí, precisión con chorro de agua, circuito en zigzag con extintor, levantamiento de manguera con cuerda, escalada de pisos con manguera al hombro y arrastre de línea para chorro.

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Los participantes se encuentran en preparación para afrontar los distintos retos, que pondrán a prueba su condición física, coordinación y destreza en labores relacionadas con la atención de emergencias.

Las actividades se desarrollarán de las 16:00 a las 21:00 horas durante ambas jornadas, por lo que el público podrá acudir al Malecón Tajamar para presenciar las pruebas y conocer parte del trabajo que realizan los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

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