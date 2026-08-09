Bombero Challenge 2026: más de 50 bomberos competirán en ocho pruebas en el Malecón Tajamar

Más de 50 tragahumo municipales y de distintos sectores participarán en el “Bombero Challenge 2026”, competencia que se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto en la explanada del Malecón Tajamar, como parte de las actividades por su día, que se conmemora el 22 de agosto.

La vigésima edición contempla ocho pruebas físicas y técnicas: entrada forzada, arrastre de llanta, traslado de maniquí, precisión con chorro de agua, circuito en zigzag con extintor, levantamiento de manguera con cuerda, escalada de pisos con manguera al hombro y arrastre de línea para chorro.

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Los participantes se encuentran en preparación para afrontar los distintos retos, que pondrán a prueba su condición física, coordinación y destreza en labores relacionadas con la atención de emergencias.

Las actividades se desarrollarán de las 16:00 a las 21:00 horas durante ambas jornadas, por lo que el público podrá acudir al Malecón Tajamar para presenciar las pruebas y conocer parte del trabajo que realizan los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.