¡Otra vez sin luz! Apagones afectan colonias de Playa del Carmen y vecinos exigen solución

Se reporta otro apagón en diversas colonias de Playa del Carmen, como Real Ibiza, Selvanova, Ejido Norte y Misión de las Flores, los vecinos claman justicia ante los constantes apagones que se vienen registrando que ha provocado daños en equipos electrodomésticos, ya estamos hartos de esta situación y ninguna autoridad quiere asumir su responsabilidad, denuncian los ciudadanos: Francisco Pérez, Carlos Díaz, Abimael Utrilla, Berenice Alcocer y Juan Alcalá.

Cabe mencionar que el pasado 5 de agosto, los habitantes del fraccionamiento Xcacel bloquearon la avenida Constituyentes como medida de presión luego de padecer 24 horas sin el suministro de electricidad. Sin embargo, las primeras horas de este domingo se reportó el corte de suministro en el fraccionamiento Real Ibiza, también vecinos de Selvanova piden a gritos a las autoridades resolver el problema.

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La señora Alba Colmenarez, opinó que parece ser una burla de la CFE a los usuarios, porque pagamos muy caro los recibos y no tenemos luz, tenemos niños, adultos mayores y que por las noches necesitamos electricidad, esto es una injusticia, refirió. No se puede aguardar comida preparada porque se echa a perder debido a las altas temperaturas, y no puedes comprar carne para guardar porque no hay garantías de conservarlos para el día siguiente, opinó el ciudadano Francisco Pérez.

Mientras que el ciudadano Carlos Díaz, opinó que desde la madrugada de este domingo cortaron el suministro, mi familia no pudo dormir debido al calor, y no podemos abrir las puertas por la inseguridad. Ante las constantes intermitentes se quemó mi aire acondicionado no pretende repararlo porque me cuesta muy caro, ahora no tengo para comprar otro porque la economía no es favorable.

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A pesar de esta crítica situación las autoridades han mostrado su indiferencia, se han olvidado de sus promesas de campaña, comentó el ciudadano Abimael Utrilla. No tenemos luz desde la madrugada de este domingo, las altas temperaturas están causando problemas para dormir, el aire que flota de día está caliente, y pese a ello, las autoridades municipales están talando la poca vegetación, esto es reprobable, nos están rostizando, comentó la ciudadana Berenice Alcocer.

Las colonias sin áreas verdes son verdaderos hornos, los que más sufren son los niños y adultos mayores, mis hijos no pueden dormir y ya viene el regreso a clases, esto es preocupante, refirió. Para el ciudadano Juan Alcalá, la CFE está robando dinero a la población, aplica tarifas elevadas y brinda un servicio deficiente, lo mismo ocurre con el agua potable, pagas por los servicios deplorables.