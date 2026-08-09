Yucatecos que buscan ingresar a la ENES Mérida tendrían que viajar a CDMX para evaluación de la UNAM

La ilusión de decenas de jóvenes yucatecos por iniciar sus estudios en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Mérida, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se vio acompañada por un gasto que sus familias no tenían contemplado: viajar hasta la Ciudad de México para presentar una evaluación presencial.

La convocatoria de la máxima casa de estudios establece como sede para esta prueba el Palacio de los Deportes, en la capital del país. La decisión generó inconformidad entre padres y estudiantes, quienes consideran poco viable que un trámite relacionado con su ingreso a licenciaturas que se cursarán en Yucatán deba realizarse a cientos de kilómetros de distancia.

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Para las familias, el problema no es la evaluación en sí, sino la sede elegida. El traslado representa cubrir gastos de transporte, hospedaje, alimentación y movilidad en la Ciudad de México, además de organizar el viaje con poco margen antes del comienzo del ciclo escolar.

La situación preocupa especialmente a los hogares que no cuentan con recursos suficientes para asumir de manera inesperada los costos de un viaje de estas características. Padres de familia señalaron que un requisito administrativo no debería convertirse en un obstáculo económico para estudiantes que buscan continuar con su formación profesional.

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Ante este escenario, los tutores solicitaron a las autoridades de la UNAM reconsiderar la logística y analizar la posibilidad de habilitar una sede en Mérida, donde los aspirantes puedan presentar la evaluación sin tener que abandonar temporalmente el estado.

Las familias insistieron en que su petición no busca eliminar ni modificar la evaluación, sino acercar el proceso a los estudiantes yucatecos. Ahora esperan que la institución revise el planteamiento y determine si existe una alternativa que permita cumplir con el requisito sin que el costo del traslado termine condicionando el acceso de los jóvenes a la educación superior.