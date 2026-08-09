Cuatro días sin agua en Playa del Carmen; vecinos de tres fraccionamientos reclaman a Aguakán

La concesionaria Aguakán dejó sin el suministro de agua potable a tres fraccionamientos: Villamar I, II y Mundo Hábitat de Playa del Carmen, y van cuatro días sin el vital líquido, estamos pagando por un servicio que no tenemos y muy caro, así lo denunciaron los vecinos: Alicia López, Alex Murillo, Gabriel Morales, Esteban Mendoza, Juan José López y Carlos Martínez.

Estamos pagando el servicio de agua potable pero no tenemos el servicio, y no puedes dejar de pasar un día para pagar la factura porque aplican multas, ya estamos cansados que la concesionaria no esté robando, denunció la señora Alicia López.

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Desde el viernes no tengo agua, estoy racionando lo poco que tengo para mis actividades del hogar y uso de los servicios sanitarios que para ello no puede faltar el agua porque se vuelve un caos, debido a esta crisis me visto obligada a comprar pipas de agua porque es vital en el hogar, comentó.

Por su parte el comerciante Alex Murillo, opinó que el servicio de agua potable es un problema que preocupa porque está llegando de las tuberías a “gotitas”, ojala que así fuera en las facturas con descuento, pero no, pagas porque pagas.

El otro problema es que las autoridades municipales no están atendiendo esta situación, ellos viven más ocupados promoviendo conciertos con artistas de dudosa reputación, y se han olvidado de las demandas sociales, agregó.

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Para el comerciante Gabriel Morales, ante esta carencia de agua he estado comprando pipas, no puedes esperar, y más en esta temporada de altas temperaturas, pero no toda la gente puede comprar pipas agua debido a la complicada situación económica.

Ya estamos en crisis debido a la incapacidad del gobierno, la concesionaria Aguakán no ha cumplido con su responsabilidad pactada en el contrato y esto es motivo de recisión de contrato por incumplimiento, refirió el comerciante Gabriel Morales. El ciudadano Esteban Mendoza opinó, vivo en e fraccionamiento de Villamar II y tengo tres días sin agua y la reserva se agotó, la gente se ha desesperado por esta carencia del vital líquido.

Los políticos cuando están en campaña prometen mejorar los servicios pero solo es un simple discurso para ganar votos, porque a dos años de las promesas de la presidente municipal de Playa del Carmen Estefanía Mercado, no ha intervenido para que la concesionaria optimice los servicios, opinó el ciudadano Juan José López.

Tengo 4 días sin agua porque solo llegan gotitas en la llave, no se logra llenar el tinaco de almacenamiento, y cada día aumenta el problema, la gente ya entró en depresión, pero sigue la construcción de nuevos fraccionamientos, esto es preocupante, comentó el ciudadano Carlos Martínez.