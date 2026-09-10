Activan Plan DNIII-E en Campeche por la Onda Tropical 38: dejó calles y avenidas inundadas, postes y árboles caídos

Una fuerte tormenta eléctrica azotó la tarde de ayer a la capital campechana y en diversos municipios provocó apagones, daños en instalaciones eléctricas, fallas en servicios de telefonía e internet, además de severas inundaciones en distintos puntos de la ciudad. La intensa lluvia generó complicaciones para miles de habitantes y automovilistas obligando a activar el Plan DNIII-E para auxiliar a la población.

La Onda Tropical 38, en combinación con un vórtice ciclónico, ocasionó condiciones de inestabilidad que favorecieron la presencia de tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y turbonadas en Campeche y otros puntos de la Península de Yucatán. Las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden mantenerse durante los próximos días.

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Alrededor de las cuatro de la tarde comenzaron los primeros estruendos, con truenos y descargas eléctricas que cimbraron viviendas y edificios de la capital. Las fuertes ráfagas de viento acompañaron la tormenta y provocaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica, además de interrupciones en los servicios de telefonía e internet en distintos sectores.

Uno de los puntos con mayores daños se localizó en la unidad habitacional Solidaridad Urbana, donde el viento derribó ramas de árboles y provocó la caída de un poste que sostenía un transformador. El incidente dejó sin electricidad a decenas de familias, quienes quedaron a la espera de la reparación de la infraestructura afectada.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó a personal capacitado con el Plan DNIII-E a la zona de la Avenida Álvaro Obregón, así como a la intersección de la “Huayita” yel Parque de las Palomas, donde el nivel del agua supera los 50 centímetros de altura.

En el Parque de San Martín, uno de los árboles que por años se mantenían imbatibles, sucumbió ante la fuerza de los vientos, por lo que cerró uno de los accesos al inmueble, mismo que tuvo que ser retirado por personal de protección civil.

El poste cayó en la intersección de las calles Chiná y Kobén, en la zona alta de Solidaridad Urbana, donde las condiciones de viento se presentaron con mayor intensidad. Personal encargado de la atención de emergencias acudió al sector para valorar los daños y evitar riesgos para los habitantes ante la presencia de cables y estructuras eléctricas afectadas.

Tormenta eléctrica azota Campeche y deja calles bajo el agua

En otros puntos de la ciudad también se registraron interrupciones en el suministro eléctrico.

En los barrios Guadalupe, Centro Histórico y Santa Ana, una fuerte descarga eléctrica provocó un apagón que se prolongó durante varios minutos, mientras la lluvia y la actividad eléctrica mantenían en alerta a los habitantes.

Entre los puntos con mayor presencia de agua se encontró la avenida Concordia, a la altura de la calle Palenque, entre el fraccionamiento Kalá y la unidad habitacional Ciudad Concordia.

También se reportaron anegaciones en la avenida Álvaro Obregón, con afectaciones en sectores próximos a las colonias Esperanza, Pablo García, Revolución, San Joaquín y el barrio Santa Lucía.

La avenida Concordia, en el cruce con la calle 13 de la colonia Ampliación Esperanza, presentó también acumulación de agua. La misma situación se registró en la zona de Baja Velocidad, en

inmediaciones de la unidad habitacional Colonial Campeche, así como en la calle Jaina, en la colonia Plan Chac.

Otro de los sectores afectados correspondió a la avenida López Mateos y la calle Pedro Moreno, en los alrededores del barrio San Román y las colonias San José, San Rafael, Tepeyac y Sascalum. Las autoridades mantuvieron vigilancia en las zonas con mayores niveles de agua para prevenir incidentes.

La acumulación de agua también alcanzó diversos tramos de la avenida José López Portillo y vialidades ubicadas en el malecón, entre ellas las zonas de Resurgimiento, Adolfo Ruiz Cortines y Pedro Sainz de Baranda.

Las condiciones complicaron el tránsito vehicular y obligaron a los conductores a reducir la velocidad

Desazolva la Marina

Decenas de kilogramos de basura retiró personal de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Séptima Zona Naval, durante labores de limpieza en alcantarillas de tres avenidas de la capital campechana, tras las fuertes lluvias registradas durante los últimos días.

El personal naval realizó recorridos de vigilancia en las zonas conurbadas al Aeropuerto de Campeche y la Base Aeronaval, con el propósito de detectar puntos de riesgo y prestar apoyo a la población ante posibles inundaciones por la acumulación de agua.

Durante la supervisión, elementos de la Armada de México localizaron varias alcantarillas de desagüe obstruidas por desechos sólidos en las avenidas Concordia, Aviación y Héroes de Nacozari, situación que impedía el correcto desfogue del agua.

Ante el riesgo de acumulación, los elementos procedieron con el desazolve y limpieza de las rejillas, con lo que lograron retirar una cantidad considerable de residuos que impedían el paso del agua hacia el sistema de drenaje pluvial.

La presencia de basura en las alcantarillas representó un obstáculo para el desalojo del agua de lluvia, por lo que la intervención permitió liberar los puntos de desagüe y reducir el riesgo de encharcamientos en estos sectores de la ciudad.

La Semar mantiene vigilancia en distintos puntos del Estado de Campeche ante la presencia de lluvias, con recorridos que permiten identificar afectaciones y brindar apoyo a la ciudadanía cuando las condiciones lo requieren.

Las autoridades navales también hicieron un llamado indirecto a mantener libres de residuos las calles y sistemas de desagüe, debido a que la acumulación de basura puede bloquear las alcantarillas y dificultar la salida del agua durante las precipitaciones.

Champotón

En Champotón, las fuertes lluvias y vientos moderados registrados tras el paso de la onda tropical 38 por la Península de Yucatán generaron afectaciones por encharcamientos y cortes en el suministro de energía eléctrica en varios sectores de la cabecera municipal. Las condiciones meteorológicas también afectaron las actividades ribereñas.

Aunque los encharcamientos son recurrentes sobre la calle 34, entre 35A y 37, en la colonia Pozo del Chen Pec, lo cierto es que el nivel del agua subió más de lo normal la tarde de este miércoles.

Sobre la calle 36, entre 1 y 41, de la colonia Laureles, también se registraron severos encharcamientos. Un vehículo quedó averiado en esta intersección. En varios sectores de la Lázaro Cárdenas se reportaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica.

La tormenta se presentó después de una jornada marcada por temperaturas elevadas en distintos municipios de Campeche.

En Campeche, Seybaplaya, Champotón, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché se registraron máximas cercanas a los 36 grados Celsius y mínimas de 22.

En Carmen, Escárcega, Candelaria, Hopelchén y Calakmul, las temperaturas máximas alcanzaron alrededor de 35 grados, con mínimas de 23 grados. El contraste entre el intenso calor de las primeras horas del día y la entrada de humedad favoreció condiciones propicias para la formación de tormentas durante la tarde.

Las autoridades anticiparon que las lluvias continuarán de manera dispersa durante los próximos días en Campeche y el resto de la Península de Yucatán. Además, se prevé la llegada de una nueva onda tropical durante este domingo, situación que podría incrementar la intensidad y distribución de las precipitaciones en la región.