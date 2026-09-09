Las cámaras lo delataron: Vinculan a proceso a joven de 26 años por feminicidio en Candelaria

Un joven identificado como José N., de 26 años, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de una persona identificada con las iniciales J.H.G., en el municipio de Candelaria.

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Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto de 2026. A partir de las primeras diligencias, agentes investigadores comenzaron a recabar indicios para establecer las circunstancias del caso e identificar a la persona presuntamente involucrada.

Entre los datos analizados se encuentran diversas grabaciones de cámaras de videovigilancia, mediante las cuales las autoridades reconstruyeron una secuencia de los desplazamientos realizados durante las primeras horas del día en que ocurrió el feminicidio.

La investigación permitió obtener una orden de aprehensión contra José N., quien fue detenido el 8 de septiembre. Un día después, durante una audiencia, la Fiscalía presentó los datos de prueba y el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, el joven permanecerá bajo prisión preventiva justificada por un plazo de dos años. La autoridad judicial también concedió dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual deberán reunirse más elementos antes de continuar con las siguientes etapas del proceso penal.

JGH