“Grité para que me dejaran en paz": Turistas denuncian acoso de vendedores y transportistas irregulares en la Terminal 4 del aeropuerto de Cancún

El acoso de vendedores de tiempo compartido y de transportistas irregulares dentro de la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) genera quejas de turistas que arriban el destino. Los reportes, que antes se limitaban a plataformas digitales, ya llegan a mayoristas internacionales y agencias de viajes que advierten a sus clientes sobre el problema.

A la salida de la Aduana y en los pasillos de la Terminal 4, grupos de personas interceptan a los pasajeros con ofertas de transporte “privado”, traslados a hoteles y promociones de tiempo compartido. En muchos casos utilizan frases engañosas: que el servicio precontratado ya se fue, que los autobuses están llenos o que el traslado oficial del hotel se descompuso. Algunos se hacen pasar por personal del aeropuerto o por representantes de resorts.

Noticia Destacada “Ellos controlan el 90 por ciento": Trabajadores denuncian presunto pirataje en el Aeropuerto de Cancún

Turistas que llegaron en los últimos días relataron la misma experiencia. Sarah Johnson, procedente de Texas, dijo: “Apenas salimos de Migración nos rodearon. Uno me jaló la maleta y me dijo que mi shuttle ya no estaba. Tuve que gritar para que me dejaran en paz”. Mark Thompson, de Canadá, comentó: “Me ofrecieron un taxi a 200 dólares a Playa del Carmen. Cuando les dije que ya tenía transporte, me siguieron hasta la salida insistiendo”.

Ana Ruiz, turista mexicana que viajaba con su familia, relató: “Nos dijeron que el ADO no corría y que la única opción era su camioneta. Estábamos cansados y con niños. Al final pagamos de más porque ya no queríamos pelear”. David Miller, de Estados Unidos, afirmó: “Uno se hizo pasar por personal del hotel. Incluso fingió una llamada. Cuando me negué, se puso agresivo y me dijo que me iba a ir mal”.

Laura Gómez, de España, señaló: “Es la segunda vez que vengo y es peor. Te empujan, te gritan precios y no hay nadie de seguridad que intervenga. Ya le escribí a mi agencia para que avise a otros clientes”.

El problema no es nuevo. Desde hace años se documentan quejas similares en las Terminales 2, 3 y 4. Autoridades y el propio Grupo Aeroportuario del Sureste han anunciado en distintas ocasiones operativos y la construcción de cubículos para taxis autorizados, pero los reportes de acoso continúan. Transportistas formales también se quejan de la competencia desleal de operadores piratas.

Las quejas ya trascienden al turista individual. Mayoristas y agencias internacionales incluyen advertencias en sus itinerarios y foros de viajeros recomiendan caminar directo a la salida sin detenerse a hablar con nadie. Mientras tanto, en la Terminal 4 el primer contacto de muchos visitantes con Cancún sigue siendo el acoso de vendedores y transportistas que buscan cerrar una venta a cualquier costo.