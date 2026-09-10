Gobierno federal destinará más de mil millones de pesos al campo, educación y el cuidado del agua en Campeche

La Federación contempla una bolsa de 4 mil 698.8 millones de pesos para Campeche, Yucatán y Quintana Roo dentro del Paquete Económico 2027, recursos que se distribuirían en cuatro sectores como sanidad e inocuidad agroalimentaria, educación superior, administración del agua y agua potable, así como subsidios hidroagrícolas.

En el rubro de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Campeche tendría una asignación de 59.8 millones de pesos para 2027, misma cantidad prevista para Yucatán, mientras que Quintana Roo recibiría 37.8 millones de pesos.

Noticia Destacada ¿A qué hora lloverá hoy en Campeche? Calor y tormentas eléctricas: así estará el clima

Partida que tiene especial importancia para la región donde las actividades agrícolas y pecuarias representan parte principal de la economía, debido a que los recursos permiten atender acciones de prevención, control y vigilancia sanitaria para proteger la producción y facilitar su acceso a los mercados.

En cuanto a los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, bajo la Unidad Responsable 511, correspondiente a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, la propuesta federal marca una diferencia notable entre las Entidades de la Península de Yucatán.

Para el Estado de Campeche se contempla un monto de 1 mil 254 millones 743 mil 990 pesos, mientras que Yucatán aparece con 2 mil 626 millones 70 mil 941 pesos, en tanto que Quintana Roo, dispondría de una bolsa que asciende a los 404 millones 789 mil 431 pesos.

Otro de los sectores considerados por la Federación es el relacionado con la Administración del Agua y Agua Potable, área que para Campeche tendría una asignación de 37 millones 700 mil 103 pesos durante 2027.

Yucatán aparece con una cantidad superior, de 44 millones 910 mil 47 pesos, mientras que Quintana Roo tendría una partida de 34 millones 606 mil 320 pesos. En este rubro, las diferencias entre los tres Estados son menores que en educación superior.

Los recursos para agua potable adquieren relevancia ante las necesidades que enfrenta la Península, donde el crecimiento urbano, la demanda de servicios y las condiciones particulares del subsuelo requieren atención constante para garantizar el abasto a la población.

A la par aparece el apartado de Subsidios Hidroagrícolas, donde la Federación también plantea recursos diferenciados para los tres estados. En este caso, Yucatán vuelve a colocarse a la cabeza, con una cantidad de 70 millones 332 mil 291 pesos.

Paquete Económico 2027: ¿cuánto recibirá Campeche y cómo se distribuirán los recursos?

Quintana Roo tendría una asignación de 50 millones 806 mil 499 pesos, mientras que Campeche recibiría 17 millones 525 mil 861 pesos. La diferencia resulta considerable, sobre todo frente a los recursos que recibiría Yucatán para este sector.

El componente hidroagrícola tiene relación directa con la productividad del campo, pues permite atender infraestructura y acciones vinculadas con el aprovechamiento del agua para las actividades agropecuarias, un tema que cobra peso ante las condiciones climáticas de la región penínsular.

Al sumar los cuatro rubros considerados, Campeche tendría una bolsa aproximada de 1 mil 369.8 millones de pesos, mientras que Yucatán alcanzaría alrededor de 2 mil 801.1 millones y Quintana Roo cerca de 528 millones de pesos.