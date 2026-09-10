INE inicia Proceso Electoral Federal 2026-2027; se renovarán más de 19 mil cargos en México

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente este jueves 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con una ceremonia cívica y una sesión extraordinaria de su Consejo General.

Con este acto comienza la ruta rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán más de 19 mil cargos de elección popular en todo el país, entre diputaciones federales, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.

Para atender la jornada electoral, el INE prevé instalar 176 mil 741 casillas, la cifra más alta registrada hasta ahora y 6 mil 738 más que las utilizadas en el proceso federal de 2024.

¿Qué cargos se renovarán en las elecciones de 2027?

El proceso contempla la renovación de 500 diputaciones federales, además de 17 gubernaturas.

También estarán en disputa mil 98 diputaciones locales, 2 mil 204 presidencias municipales, 299 presidencias de comunidad, mil 975 sindicaturas, 14 mil 560 regidurías y 132 juntas municipales.

Las gubernaturas que se renovarán corresponden a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

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¿Cuáles son las fechas clave del proceso electoral?

El calendario contempla la instalación de los 32 Consejos Locales del INE el 30 de septiembre de 2026 y de los 300 Consejos Distritales el 30 de noviembre.

Las precampañas se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, mientras que el registro de candidaturas está previsto del 22 de marzo al 3 de abril.

Las campañas electorales se realizarán del 4 de abril al 2 de junio, seguidas por el periodo de reflexión del 3 al 5 de junio.

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Jornada electoral será el 6 de junio de 2027

La votación se celebrará el domingo 6 de junio de 2027.

Posteriormente, los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio y el cómputo de circunscripción plurinominal está previsto para el 13 de junio.

La asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se desarrollará entre el 1 y el 23 de agosto de 2027.

IO