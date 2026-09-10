Cecilia Patrón presenta la renovación de las glorietas de La Mestiza y el Reloj Maya en Mérida

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada visitó las glorietas de La Mestiza, en el fraccionamiento Francisco de Montejo, y del Reloj Maya, en Ciudad Caucel, que fueron renovadas como parte de las acciones de Mérida Enchula para recuperar y transformar los espacios públicos de la ciudad.

“Con Mérida Enchula mejoramos los espacios públicos de nuestra ciudad. Ahora las glorietas no sólo se ven mejor, sino que también representan nuestra identidad como meridanos”, afirmó.

La Alcaldesa recordó que el programa contempla una inversión de 350 millones de pesos para mejorar más de 800 espacios públicos, con intervenciones que buscan hacer de Mérida una ciudad más moderna, funcional y con espacios que reflejen el orgullo por sus raíces.

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Paquete de obras

Como parte de ese paquete de obras programadas se atienden glorietas, pasajes, parques y otros espacios, incorporando elementos inspirados en la cultura maya y conservando la vegetación local.

En la glorieta de La Mestiza, ubicada en la calle 50 con 51 se realizó una rehabilitación integral de la fuente, recuperación de piedra, atención de filtraciones y renovación de las áreas interiores. También se incorporó iluminación LED, se renovaron las áreas verdes con bugambilias y se rehabilitaron y podaron los árboles laterales.

La intervención respetó y realzó la escultura conocida popularmente como La Mestiza, denominada Mujer con Ave, obra de tres metros de altura realizada en los años 90 por el artista Reynaldo Bolio Suárez.

El nuevo diseño incorpora ele,mentos inspirados en los bordados florales de los hipiles yucatecos, mediante la aplicación de pintura en colores que permiten resaltar sus características y reforzando el carácter cultural y representativo de la figura, además de iluminación cálida y materiales duraderos.

Sentido de identidad

“Hacemos lo necesario para que nuestros espacios representen lo que somos como meridanos, para que todos los días, al transitar por estas zonas, recordemos con orgullo nuestra cultura y nuestra identidad”, señaló la Alcaldesa.

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En tanto, en la entrada principal de Ciudad Caucel, la glorieta del Reloj Maya recibió una renovación integral inspirada en el sistema de medición del tiempo desarrollado por la civilización maya, reinterpretando la relación que esta cultura estableció entre el tiempo, la naturaleza y el cosmos.

Los trabajos incluyeron nivelación y compactación, rehabilitación de guarniciones, colocación de adoquín, nueva vegetación de bugambilias y pencas de henequén, sistema de riego y gravilla con resina.

Además, se instalaron 16 luminarias LED y cuatro nuevos postes de iluminación, junto con trabajos de pintura, señalización vial y elementos que contribuyen a mejorar la seguridad y visibilidad del entorno.

Cecilia Patrón resaltó que estos avances son posibles gracias a la ciudadanía que cumple con sus responsabilidades fiscales, confía en el Ayuntamiento y participa en la construcción de una mejor ciudad.

“Sigamos avanzando en este camino, hacia un 2027 donde Mérida esté mejor y sea la más chula de todas las ciudades. Mérida mejora todos los días”, expresó la Presidenta Municipal.

Asimismo, recordó que el programa Mérida Enchula también contempla la renovación de parques con áreas infantiles, velarias de sombra, pasto y domos. Sumado a ello, señaló que el cien por ciento de los espacios deportivos ya cuenta con iluminación LED, además de áreas de coworking e internet gratuito.