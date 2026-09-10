Claudia Sheinbaum pide campañas sin odio y con propuestas rumbo a elecciones de 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a partidos políticos y aspirantes a conducirse dentro de la ley y evitar campañas basadas en descalificaciones y odio durante el Proceso Electoral 2026-2027, que inició formalmente este jueves 10 de septiembre.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria consideró que la contienda debe centrarse en propuestas y sostuvo que el cumplimiento de las reglas puede contribuir a que el proceso se desarrolle de manera adecuada para el país.

“Que cumplan la ley, que no haya denostaciones, que haya propuestas”, señaló al ser cuestionada sobre el inicio del periodo electoral.

Sheinbaum pide eliminar campañas de odio

La Presidenta insistió en que el odio debe quedar fuera de la competencia política y que las campañas tendrían que caracterizarse por la presentación de propuestas.

“El odio hay que eliminarlo de la política”, expresó.

Sheinbaum aclaró que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral determinar si durante el proceso se presentan conductas contrarias a la legislación electoral.

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Añadió que su expectativa es que la contienda 2026-2027 transcurra con respeto a las normas y sin estrategias que busquen polarizar mediante ataques entre candidatos o fuerzas políticas.

¿Cómo funcionará la revisión de antecedentes de candidatos?

Sheinbaum también explicó el mecanismo aprobado recientemente para que los partidos puedan solicitar la revisión de antecedentes de sus candidatos.

Detalló que este procedimiento será voluntario. Un partido podrá pedir al INE que revise a determinada persona; posteriormente, el Instituto conformará una comisión que solicitará información al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República (FGR).

La información obtenida será entregada al INE y después al partido solicitante, que deberá decidir si mantiene o no la candidatura en caso de detectar algún antecedente o factor de riesgo.

Gabinete de Seguridad prepara equipo para consultas del INE

La mandataria informó que dentro del Gabinete de Seguridad ya existe un equipo preparado para atender las solicitudes que eventualmente realice el organismo electoral.

En este grupo participan, entre otras instancias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sheinbaum reiteró que la decisión final sobre una candidatura corresponderá a cada partido político, pues la revisión de antecedentes no será obligatoria.

IO