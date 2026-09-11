Aumenta 14.95% la atención por trastornos emocionales en jóvenes de Campeche

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el Hospital Psiquiá- trico de Campeche alertó sobre el incremento en la demanda de atención por trastornos emocionales, entre jóvenes de 16 a 30 años. De acuerdo con el director general del nosocomio, Gilberto García Salazar, durante el primer semestre de 2025 fueron atendidas 535 personas, mientras que en el

mismo periodo de este año la cifra aumentó a 615, es decir, 80 pacientes más, lo que representa un crecimiento de 14.95%.

Esta jornada fue establecida en 2003 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), con el propó- sito de generar conciencia y fortalecer las acciones de prevención.

Noticia Destacada Se cae a pedazos capilla de Xcupil, Hopelchén: INAH aún no interviene y feligreses temen un colapso

Los trastornos emocionales constituyen actualmente la principal causa de atención en consulta externa del Hospital Psiquiátrico, donde predominan los casos de depresión mayor, trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad.

Precisó que cerca del 40% de los pacientes atendidos corresponde a jóvenes de entre 16 y 30 años, considerados el grupo estadísticamente más afectado, tanto en el ámbito académico como laboral.

En segundo lugar se encuentran las personas de 30 a 40 años, mientras que los menores de edad, aunque representan una proporción menor, reciben especial atención debido al riesgo de que los procesos de ansiedad, trastornos emocionales o conductas de autodaño se vuelvan recurrentes.

El especialista aclaró que el aumento en las consultas no necesariamente significa un crecimiento proporcional de los padecimientos, sino también una mayor sensibilización de la población para solicitar ayuda. Consideró que este incremento refleja que los programas de información y prevención están logrando que más personas reconozcan sus problemas y acudan oportunamente a recibir atención.

Advirtió que todavía existe un amplio camino por recorrer, pues hasta el momento se contabilizan 56 suicidios en el Estado, cifra que obliga a reforzar la coordinación entre las instituciones de salud.

El Hospital Psiquiátrico, al ser el único de su tipo en Campeche, trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Salud (Ssa) y el IMSS-Bienestar para atender los casos que requieren intervención especializada. García Salazar explicó que el nosocomio mantiene activo el denominado Código 100, mecanismo mediante el cual las instituciones de salud notifican los casos que representan un riesgo elevado y requieren atención intensiva para prevenir una conducta suicida. Los pacientes pueden recibir atención psiquiátrica, psicológica y psicoterapia, además de internamiento cuando la gravedad del caso lo amerita.

Actualmente, el área de mujeres registra alrededor de 80% de ocupación, mientras que la de hombres se encuentra en aproximadamente 70%.

En el marco de esta jornada, el especialista destacó que hablar del tema en las familias, escuelas y centros laborales puede marcar la diferencia. La disminución del rendimiento académico o laboral, los conflictos afectivos, los problemas en las relaciones interpersonales, la violencia familiar y las adicciones pueden constituir señales de alerta que deben ser atendidas.

El director subrayó que la ideación de autodaño puede evolucionar hacia conductas suicidas, por lo que identificarla y recibir atención profesional de manera oportuna resulta fundamental.

Recordó, además, que las causas son múltiples y no siempre dependen del sector salud, pues también intervienen factores económicos, culturales y laborales, de ahí la necesidad de que toda la sociedad participe en la prevención