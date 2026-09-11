¿Abrirán los bancos el 16, 17 y 18 de septiembre en Campeche? Estos días operarán las sucursales

A pocos días de las celebraciones patrias, usuarios que necesitan realizar depósitos, retiros o trámites presenciales deberán tomar previsiones, pues las sucursales bancarias de Campeche cerrarán el miércoles 16 de septiembre, mientras que el jueves 17 y viernes 18 operarán con normalidad.

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¿Abrirán los bancos el 16 de septiembre en Campeche?

De acuerdo con el calendario de días feriados de la Asociación de Bancos de México, el 16 de septiembre de 2026 está considerado como día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por este motivo, las sucursales deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones presenciales.

El cierre se aplicará en todo México, por lo que también alcanzará a las sucursales ubicadas en la ciudad de Campeche, Ciudad del Carmen y los demás municipios del estado. La suspensión corresponde a la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

¿Trabajarán los bancos el 17 de septiembre?

El jueves 17 de septiembre no aparece dentro de los días inhábiles establecidos para el sector financiero en 2026. Por ello, las sucursales bancarias de Campeche reanudarán sus actividades en sus horarios habituales, salvo algún aviso particular emitido por cada institución.

Los usuarios podrán acudir ese día para realizar operaciones en ventanilla, solicitar atención de ejecutivos, recoger tarjetas o efectuar otros trámites que requieran su presencia en una sucursal.

¿Abrirán los bancos el viernes 18 de septiembre?

El viernes 18 de septiembre también será un día hábil bancario, por lo que las sucursales mantendrán su funcionamiento normal. El calendario oficial no contempla un puente para los bancos después de las celebraciones patrias.

De esta manera, las instituciones financieras cerrarán únicamente el miércoles 16 y trabajarán con normalidad el jueves 17 y viernes 18 de septiembre. Los horarios pueden variar según el banco y la ubicación de cada sucursal.

¿Qué servicios bancarios estarán disponibles el 16 de septiembre?

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los clientes podrán utilizar cajeros automáticos, aplicaciones móviles y banca por internet para consultar saldos, hacer transferencias, pagar servicios y realizar otras operaciones habilitadas por su institución.

Algunas transacciones podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil, dependiendo del banco y del tipo de movimiento. Quienes necesiten atención presencial deben adelantar sus trámites o esperar hasta el jueves 17 de septiembre.

En caso de que una sucursal se encuentre dentro de un supermercado o centro comercial, será recomendable consultar directamente con el banco antes de acudir, pues su disponibilidad y horario pueden depender de cada institución.

JGH