La Granja VIP: Niurka y Manelyk tienen su primer enfrentamiento directo

De nueva cuenta las cosas han explotado en La Granja VIP, donde vivimos uno de los momentos más polémicos hasta ahora, ya que Niurka Marcos y Manelyk vivieron su primer enfrentamiento directo.

La cubana se fue con todo en contra de la influencer, quien también le dijo muchas cosas a Niurka Marcos, todo esto sucedió mientras estaban haciendo sus labores de todos los días en la granja.

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¿Qué pasó entre Manelyk y Niurka Marcos?

Ante todo lo que se estaban diciendo, Manelyk fue tajante al mencionar que ella es la preferida de los fans, presumiendo que eso quedó claro desde los primeros días de la competencia en La Granja VIP.

De acuerdo con lo que pasó en la transmisión, Manelyk se encontraba con Bicolor, pero fue en ese momento que la cubana salió en defensa del joven comediante, lo que desató la furia de las dos granjeras que se dijeron de todo frente a sus compañeros.

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Hubo reclamos y comentarios sobre su vida sentimental y las carreras que cada una ha tenido, aunque fieles a su estilo lo hicieron con insultos directos, esto ha prendido la polémica y puesto las cosas muy tensas de cara al final de la primera semana en La Granja VIP.

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