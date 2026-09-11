Claudia Sheinbaum en Campeche en vivo: Rendición de cuentas y presentación de resultados

Con pancartas de bienvenida y muestras de respaldo, trabajadores jubilados, derechohabientes y ciudadanos esperan esta tarde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Concha Acústica del Parque San Román.

Noticia Destacada Reconocen el respaldo brindado a Campeche por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Entre los asistentes se encuentran integrantes de la Coalición de Derechohabientes del Servicio Médico Subrogado de Pemex, quienes desplegaron una pancarta para agradecer a la mandataria federal la reactivación de los servicios médicos subrogados de Petróleos Mexicanos en San Francisco de Campeche.

“Bienvenida a Campeche” y “Le agradecemos de corazón la reactivación de los servicios médicos subrogados de Pemex” son algunos de los mensajes plasmados en la manta exhibida antes del encuentro.

Claudia Sheinbaum presentará su Segundo Informe en Campeche

La Presidenta de México llega a Campeche como parte de la gira nacional “Honestidad y Resultados”, mediante la cual recorre distintos estados para presentar ante la población los avances de los primeros dos años de su administración.

La participación de Claudia Sheinbaum está programada para las 18:30 horas, en la Concha Acústica del Parque San Román, donde encabezará el encuentro correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno.

Largas filas se extienden hasta el Centro Histórico

Se registran filas desde la calle 67 del Centro Histórico, esperando la llegada de la presidenta. / Alejandro Balan

A las 17:40 horas, largas filas de campechanos provenientes de diversos municipios del estado se extendían desde la calle 67 del Centro Histórico hasta San Román. El acceso al recinto se realiza por el Paseo de los Héroes.

Entre los asistentes también se encuentran maestros, trabajadores y familias que llegaron con anticipación para presenciar el evento. La concentración continúa aumentando en los alrededores de la Concha Acústica.

Campeche será la última escala de la gira presidencial

La visita presidencial ocurre después de una jornada que comenzó por la mañana en Chiapas y continuó por la tarde en Oaxaca, por lo que Campeche será la última escala de las actividades de Claudia Sheinbaum durante este viernes.

El encuentro genera expectativa por los anuncios que pueda realizar en materia de vivienda, infraestructura, programas sociales y obras para Campeche, además de los resultados de las acciones federales desarrolladas en la entidad.

JGH