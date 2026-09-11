Se cae a pedazos capilla de Xcupil, Hopelchén: INAH aún no interviene y feligreses temen un colapso

Indalecio Lara Pech, coordinador de la capilla de La Candelaria de la comunidad de Xcupil, señaló que del techo de ese templo, que está en malas condiciones, han caído partes del plafón, e indicó que el sacerdote David Vivas Hernández, párroco de la Iglesia de San Antonio de Padua, ha pedido por escrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia su intervención al respecto, pero esa dependencia federal ha hecho caso omiso.

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En entrevista en el parque del centro de la ciudad de Hopelchén, el coordinador religioso de ese templo católico señaló que el techo de esa capilla tiene más de un siglo de antigüedad y actualmente es visible su deterioro en su interior, y pese a que está amadrinado con durmientes que fueron instalados desde que se construyó, aun así sus condiciones son de alto riesgo para los feligreses.

El sacerdote David Vivas Hernández ha pedido al INAH su intervención cuanto antes porque es latente el riesgo, pero esa dependencia federal ha hecho caso omiso a esa solicitud y hasta la presente fecha no hay respuesta.

El coordinador de la capilla advirtió que existe riesgo para los feligreses. / Mauriel Koh

Ni el INAH interviene para hacer trabajos de rescate y mantenimiento de ese techo, pero tampoco expide algún permiso para que se pueda trabajar, toda vez que la feligresía puede hacer por su parte la recaudación de fondos para esos trabajos de remodelación que ya son urgentes, dijo.

Lara Pech resaltó que también el comisario municipal del poblado, David Rivero Medina, ha realizado solicitudes al INAH para que intervengan, pero tampoco se les ha respondido de forma favorable.

Recordó que, en enero del año pasado, luego de que una viga cayó en una parte del interior de la Iglesia de San Antonio de Padua de la ciudad de Hopelchén, empleados del INAH visitaron la capilla de La Candelaria en la comunidad de Xcupil, pero solo llegaron y observaron las condiciones del techo en su interior.

No vimos que esos empleados del INAH hayan levantado algún reporte sobre las condiciones del techo de nuestra capilla, solo echaron un vistazo y se retiraron, y el tiempo pasa y hasta el momento no han regresado, expuso el líder católico en ese poblado.

Sí hay riesgo porque cuando llueve mucho y hay mucha humedad, empiezan a caer pedacitos de escombro, por eso nos interesa que el INAH intervenga y determine, porque no queremos que suceda tal como ocurrió en la Iglesia de San Luis Obispo de la ciudad de Calkiní, cuando parte de su techo se desplomó el año pasado, concluyó.

JGH