Sequía golpea al campo de El Poste; productor pierde dos hectáreas de chigua

Tra indicar que fue un mal año para el campo de la comunidad de El Poste, el productor Luis Gilberto Cauich Aké mencionó que sembró chigua y maíz y le fue mal porque sus cultivos no tuvieron éxito por falta de lluvias de temporal, pero con las recientes precipitaciones que cayeron en la región, ha podido “rebuscar” la flor de calabaza para vender junto con sus dzolitas y subsistir y mantener su hogar, e indicó que, igual vende pepino del cual dijo lo está ayudando a enfrentar la crisis en el campo.

Entrevistado en el centro de la ciudad de Hopelchén en donde viajó 15 kilómetros con su camioneta para vender sus productos producidos y cosechados por él mismo, mencionó qué, sembró chigua, pero le fue mal e indicó que perdió dos hectáreas de chigua.

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Sin embargo, expresó que hace como un mes llovió en varias ocasiones en su milpa y hubo retoños de la planta de la chigua y colgaron las calabacitas, lo cual está cosechando actualmente y lo está vendiendo en la ciudad de Hopelchén para “sacar algo” de dinero para poder subsistir, ya que en la siembra de maíz también le fue muy mal por falta de humedad en sus cultivos.

En esta temporada de siembra primavera-verano 2026 no hubo buena cosecha de chigua y por lo consiguiente no hubo producción de flor de calabaza, y hace como un mes llovió y hubo retoños de la flor de calabaza que también está muy escaso no hubo en abundancia.

“Así que vez tengo que rebuscar para vender, y veo que la gente si lo compra y eso me ayuda para obtener algo de dinero para llevar a mi casa” expresó el campesino.

Señaló que la fuerte y prolongada sequía acabó con las siembras en el ejido El Poste, no llovió y las plantas se murieron por falta de agua, y toda la inversión económica que realice que fueron cerca de 150,000 pesos, prácticamente ya se perdieron, dinero que tenía guardado producto de la venta de su maíz del año pasado y también de la comercialización de su miel de este año.

Dijo que, vio que estaba retoñando las plantas de la calabaza hace como un mes luego de unas lluvias, y lo empezó a regar de forma manual para reforzar su crecimiento y le dio resultado porque creció la flor y también las calabacitas conocidas como dzolitas y es lo que está cosechando y vendiendo en la ciudad de Hopelchén, en donde dijo ya vio que la gente si compra ese producto para cocinar la comida de flor de calabaza en jorochitos.

Añadió que, también sembró pepino y los primeros frutos ya lo está cosechando y lo están vendiendo igual junto las calabacitas en el centro de la cabecera municipal.