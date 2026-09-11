Pirotecnia en Campeche: el error que nunca debes cometer con tu mascota durante el Grito

A pocos días de las celebraciones por el 15 de septiembre, familias de Campeche comienzan a prepararse para la Noche del Grito, una fecha en la que suele aumentar el uso de pirotecnia. Sin embargo, las detonaciones pueden provocar miedo y estrés en perros y gatos, además de incrementar el riesgo de que escapen o sufran algún accidente.

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¿Cómo afecta el ruido de la pirotecnia a perros y gatos?

Los animales pueden reaccionar al ruido con temblores, jadeo excesivo, inquietud, intentos de esconderse o escapar y búsqueda constante de sus dueños. Ante estas señales, la principal recomendación es mantenerlos dentro de la vivienda y prepararles un espacio seguro antes de que comiencen las detonaciones.

¿Cómo preparar un refugio seguro para las mascotas?

Este refugio puede instalarse en una habitación alejada de puertas y ventanas, con su cama, agua, juguetes y alguna cobija, también se recomienda cerrar ventanas y cortinas para reducir el ruido y los destellos, además de encender la televisión, un ventilador o música a volumen moderado para disminuir el impacto de las explosiones.

¿Qué hacer con perros y gatos antes de la pirotecnia?

En el caso de los perros, conviene realizar su paseo y permitirles hacer sus necesidades antes de que anochezca, los gatos deben permanecer dentro de casa desde varias horas antes, con acceso a sus escondites habituales, sin obligarlos a salir ni cargarlos si buscan aislarse.

¿Cómo evitar que una mascota escape durante el Grito?

También es importante revisar que perros y gatos porten una placa de identificación con un número telefónico actualizado, las puertas, rejas y ventanas deben permanecer aseguradas, ya que un animal asustado puede intentar huir, incluso si normalmente no sale de casa.

No se recomienda dejar a las mascotas amarradas en patios, azoteas o terrenos, pues podrían lastimarse al tratar de escapar, tampoco deben ser castigadas por ladrar, maullar, temblar o esconderse, ya que estas conductas son respuestas al miedo.

¿Se pueden dar tranquilizantes a perros y gatos?

Si el animal presenta crisis intensas, antecedentes de convulsiones, problemas cardiacos o episodios graves de ansiedad, se debe consultar con anticipación a un médico veterinario. Los tranquilizantes, sedantes o remedios caseros no deben administrarse sin valoración profesional, porque la dosis y el medicamento dependen de la salud de cada mascota.

¿Cómo calmar a una mascota durante los fuegos artificiales?

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La mejor medida es anticiparse, acondicionar el refugio desde días antes, mantener una rutina tranquila y permanecer cerca del animal durante las horas de mayor ruido, también se puede pedir a familiares y vecinos evitar el uso de artefactos explosivos cerca de viviendas donde haya mascotas, personas mayores, niñas, niños o pacientes sensibles al ruido.

Durante las detonaciones, los dueños pueden acompañar a sus mascotas sin obligarlas a jugar, salir de su escondite o recibir contacto físico, lo recomendable es permitirles permanecer en el lugar donde se sientan protegidas y mantener un ambiente tranquilo hasta que termine la pirotecnia.

JGH