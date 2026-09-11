Yucatán reconoce a sus medallistas de la Olimpiada Nacional 2026 con estímulos económicos

Los ganadores de medalla en la pasada Olimpiada Nacional y sus entrenadores fueron reconocidos este viernes por el Gobernador del Estado Joaquín “Huacho” Diaz Mena con la entrega de los estímulos económicos por presea.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena entregó los estímulos económicos a los medallistas de la pasada Olimpiada Nacional.

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Nuestro Estado quedó octavo del medallero de la justa nacional 2026 con 154 preseas, 68 de oro, 94 de plata y 92 de bronce.

“Este es un resultado que ustedes tuvieron que luchar con todo en busca las medallas, son un orgullo que pusieron en alto el nombre de Yucatán en cada una de las sedes”, comentó el mandatario estatal.

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Un total de 268 atletas y 91 estrategas fueron los que recibieron el estímulo económico, tres mil 500 por presea dorada, dos mil 500 por la plateada y mil 500 por el tercer sitio, lo que le hace un total de 2,258.000.