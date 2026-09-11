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Yucatán / Mérida

Yucatán reconoce a sus medallistas de la Olimpiada Nacional 2026 con estímulos económicos

Un total de 268 atletas y 91 entrenadores recibieron apoyos económicos por los resultados obtenidos durante la competencia nacional.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

11 de sept de 2026

1 min

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Medallistas y entrenadores de Yucatán reciben estímulos tras destacar en la Olimpiada Nacional
Medallistas y entrenadores de Yucatán reciben estímulos tras destacar en la Olimpiada Nacional / Marco Sánchez

Los ganadores de medalla en la pasada Olimpiada Nacional y sus entrenadores fueron reconocidos este viernes por el Gobernador del Estado Joaquín “Huacho” Diaz Mena con la entrega de los estímulos económicos por presea.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena entregó los estímulos económicos a los medallistas de la pasada Olimpiada Nacional.

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Nuestro Estado quedó octavo del medallero de la justa nacional 2026 con 154 preseas, 68 de oro, 94 de plata y 92 de bronce.

“Este es un resultado que ustedes tuvieron que luchar con todo en busca las medallas, son un orgullo que pusieron en alto el nombre de Yucatán en cada una de las sedes”, comentó el mandatario estatal.

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Un total de 268 atletas y 91 estrategas fueron los que recibieron el estímulo económico, tres mil 500 por presea dorada, dos mil 500 por la plateada y mil 500 por el tercer sitio, lo que le hace un total de 2,258.000.

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