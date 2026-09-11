La Granja VIP: ¿Rafa Mercadante va a ser expulsado tras fuerte polémica con Adal Ramones?

Durante la primera semana de la segunda temporada de La Granja VIP, el conductor de televisión Rafa Mercadante ha estado en el centro de la polémica por sus diferencias con Manelyk, pero ahora ha generado mucha controversia por las declaraciones que hizo en contra de Adal Ramones, conductor del reality.

Luego de ser bloqueado para poder salir de la Tabla de Nominados por sus compañeros, el conductor se lanzó con todo en contra de Adal Ramones, lo que ha causado rumores sobre su salida del reality.

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Rafa Mercadante explota con Adal Ramones

En el Duelo de Salvación, casi todos los granjeros tomaron la decisión de bloquear a Rafa Mercadante, por lo que volvió con sus compañeros cuestionando si alguien había faltado de ponerle tierra, pero eso no fue todo, pues también se lanzó contra Adal Ramones, al cuestionarlo si también quería sacarlo del Duelo por la Salvación.

"¿A alguien más se le olvidó tirar tierra, nadie más? ¿Don Adal, quiere tirar tierra?"

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Sin embargo, Adal Ramones no hizo caso y solo le pidió su opinión sobre lo que había vivido, donde aseguró que el público tiene la última palabra.

"Yo no soy una persona falsa, ni soy víctima, quise cambiar la estrategia. Si piensan que estoy muerto por tirarme tierra vamos a ver qué dice el público. Soy una persona de frente, trabajadora, sigo vivo"

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