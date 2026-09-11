Maniobra sin precaución y lluvia provocan accidente vial en la colonia Petrolera, Ciudad del Carmen

Un ligero percance vial entre dos vehículos particulares se registró durante la noche de este jueves en las inmediaciones de la colonia Petrolera, dejando como saldo daños materiales de consideración moderada y afectaciones momentáneas en uno de los carriles de circulación.

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El accidente ocurrió sobre la calle 60, en el cruce con la avenida Concordia, donde se vieron involucrados un automóvil Mazda de color negro, con placas del estado de Campeche, y un Chevrolet Aveo, también de color negro, con matrícula DGR-433-C del estado de Campeche.

De acuerdo con la posición en la que quedaron ambas unidades, el conductor del Mazda se encontraba estacionado sobre el acotamiento derecho, a las afueras de una tienda de conveniencia, y al intentar reincorporarse nuevamente a la circulación realizó una maniobra que provocó el contacto lateral contra el Chevrolet Aveo, generándose un golpe entre ambas unidades.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el percance ocasionó complicaciones momentáneas para la circulación, particularmente debido a que en esos momentos se registraba lluvia en la zona, lo que además generaba condiciones de tránsito más complicadas.

Ante la ausencia de personas heridas y con el objetivo de evitar mayores trámites, los conductores involucrados optaron por dialogar y llegar a un acuerdo en el mismo lugar de los hechos, finalmente, acordaron el pago en efectivo de los daños, por lo que decidieron no solicitar la intervención de las autoridades de tránsito ni de las compañías aseguradoras.

Una vez concretado el acuerdo y realizado el pago correspondiente, ambos conductores retiraron sus vehículos del sitio, restableciéndose paulatinamente la circulación sobre este importante sector de la colonia Petrolera.

JGH