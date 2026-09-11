Estados Unidos da por terminado brote de ciclosporiasis vinculado a lechuga procedente de México

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dieron por terminado el mayor brote de ciclosporiasis registrado en ese país, relacionado con lechuga iceberg procedente de México.

De acuerdo con la agencia sanitaria, el brote dejó 12 mil 883 casos confirmados y dos muertes en 21 estados. La decisión de cerrar la emergencia sanitaria se tomó tras observar una caída sostenida de nuevas infecciones y después de que el producto relacionado con los contagios fuera retirado del mercado.

En el punto más alto del brote se notificaron más de mil casos en un solo día.

¿Qué producto fue vinculado al brote de ciclosporiasis?

Los CDC relacionaron los contagios con lechuga iceberg procesada por Taylor Farms de México. El producto fue distribuido en supermercados y también se utilizó en algunos restaurantes de la cadena Taco Bell.

La empresa retiró la lechuga del mercado el 17 de julio, cuando una parte importante de los pacientes ya había presentado síntomas.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) mantiene abierta la investigación para determinar cómo ocurrió la contaminación.

FDA mantiene análisis sobre origen de la contaminación

Las autoridades estadounidenses concluyeron inspecciones y toma de muestras en campos de cultivo y en la planta procesadora en México, en coordinación con autoridades mexicanas.

Los resultados de laboratorio todavía están pendientes, por lo que no se ha establecido de manera definitiva en qué punto de la cadena ocurrió la contaminación.

El brote comenzó con casos registrados a partir del 14 de junio.

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Los 12 mil 883 casos vinculados con este brote representan más de dos tercios de los 19 mil 595 contagios de ciclosporiasis registrados desde el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos.

En ese mismo periodo se reportaron mil 43 hospitalizaciones, una cifra considerablemente mayor frente a los mil 180 casos notificados entre mayo y agosto de 2025.

Las dos muertes ocurrieron en Michigan y estuvieron relacionadas con pacientes que también presentaban problemas graves de salud.

The Cyclospora outbreak affecting 21 states linked to iceberg lettuce is now over. The recalled products linked to illness are past their shelf life and out of stores. Learn more about Cyclospora: https://t.co/uqRJZjKcqk pic.twitter.com/YsAyBOwJuY — CDC (@CDCgov) September 11, 2026

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados.

Sus síntomas suelen aparecer alrededor de una semana después del contagio e incluyen diarrea acuosa, cólicos, náuseas y fatiga.

Los CDC recomiendan mantener una adecuada higiene de manos, lavar frutas y verduras bajo el chorro de agua y cocinar los alimentos cuando sea posible para reducir riesgos de infección.

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