Cuatrimoto termina sobre camellón tras chocar con un Kia en Ciudad del Carmen

Un aparatoso percance vial registrado la mañana de este viernes frente a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana generó cuantiosos daños materiales y severas afectaciones a la circulación vehicular en la colonia Petrolera.

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El accidente ocurrió sobre la avenida 56, en su cruce con la Privada del ISSSTE, donde se vieron involucrados un automóvil particular Kia de color gris, con placas DJG-902-C del estado de Campeche, y una cuatrimoto de color rojo, con matrícula 50GUS4, también del estado de Campeche.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil se desplazaba por la avenida 56 y, al intentar realizar una maniobra para ingresar al estacionamiento del Hospital General, habría efectuado un giro que provocó que le cortara la circulación al conductor de la cuatrimoto.

La maniobra derivó en una colisión lateral, tras la cual la cuatrimoto terminó montada sobre el camellón, mientras que el automóvil quedó atravesado sobre la vialidad, bloqueando por completo uno de los sentidos de circulación.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de los involucrados a un hospital.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, delimitar el área y evitar otro incidente, debido a que el vehículo y la cuatrimoto obstruían completamente el paso vehicular.

El percance ocasionó un importante congestionamiento en la zona durante varios minutos, mientras los involucrados permanecían en el sitio a la espera de llegar a un acuerdo respecto al pago de los daños materiales.

Finalmente, serían las autoridades de vialidad las encargadas de tomar conocimiento del accidente y determinar responsabilidades en caso de que las partes no lograran concretar un convenio.

JGH