Reconocen el respaldo brindado a Campeche por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al considerar que representa una oportunidad para conocer la realidad política y social de cada estado, campechanos calificaron como positiva la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el anuncio de sus acciones de gobierno y nuevas inversiones en la región para fortalecer el desarrollo económico del país.

También reconocieron el fortalecimiento de los programas sociales en Campeche a través de la Secretaría del Bienestar, como la Pensión Mujeres Bienestar, que apoya de manera bimestral a más de 18 mil mujeres de 60 a 64 años con 3 mil 100 pesos, y la Pensión para Adultos Mayores, que beneficia con 6 mil 400 pesos bimestrales a 89 mil 387 personas de la tercera edad.

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Destacaron las becas para estudiantes, como la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, que beneficia a 41 mil 938 alumnos de escuelas secundarias, quienes reciben mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos adicionales por cada hermano que estudie en el mismo nivel educativo.

Además, está la Beca de Educación Superior “Gertrudis Bocanegra”, apoyo universal que beneficia a 25 mil estudiantes universitarios con mil 900 pesos bimestrales.

“Esta presidenta sí está trabajando. Que siga así con el apoyo de los programas. Es bueno que venga a Campeche para no dejarse engañar con lo que le pudieran decir de lo que pasa en el Estado desde Ciudad de México. Es mejor que ella lo supervise y que escuche al pueblo”, manifestó Guadalupe Pech, ama de casa.

“Claro que es positivo que venga más seguido una presidenta a Campeche. Eso habla bien de ella y demuestra que tiene interés por la ciudadanía y por seguir supervisando proyectos que dejó en marcha el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, que ojalá sea un servicio que no deje de operar”, comentó Jeremías Yam, trabajador.

Asimismo, estudiantes manifestaron que ahora les corresponde defender los programas que reciben gracias a la gestión de la primera presidenta de la República.

“Mis papás comentaron que ellos estudiaron con más sacrificios porque no había estos apoyos que ahora estamos recibiendo los estudiantes. Como nuevas generaciones, debemos aprovecharlos y defenderlos en las elecciones”, señaló Erick Sánchez, estudiante de preparatoria.

“Creo que es la presidenta que más ha venido a Campeche y considero que las autoridades deben aprovechar para pedir más apoyo para el Estado, como más obras, como las que se hicieron con el Tren Maya. Creo que hace falta atraer más empresas para generar empleos y combatir el desempleo”, dijo Mauricio Hernández, estudiante.

“Ojalá sirvan las visitas de la presidenta Claudia para beneficio del pueblo. Es bueno, sobre todo si va a anunciar nuevos proyectos y puede intervenir para que en Campeche nos vaya mejor, porque hay mucho conflicto político que nos afecta a los ciudadanos, como el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado”, agregó Salvador Castellanos, ciudadano.

Claudia Sheinbaum en Campeche: ciudadanos destacan programas sociales y piden más inversiones

“Es una oportunidad para muchos que venga la presidenta, porque al no encontrar solución en el Estado pueden llevarle sus demandas. Sí es bueno que venga para atender a la ciudadanía y, sobre todo, que informe de su trabajo”, dijo Lala Tamay, ama de casa.

“La visita de la presidenta debe ser aprovechada para resolver problemas políticos y que ponga orden, sobre todo en el municipio de Campeche, donde por grilla frenan sus proyectos sociales, como el de la construcción de casas”, agregó Ernestora Velázquez, vecina de la capital campechana.

“Siempre es buena la visita de una presidenta. Ojalá que anuncie algo más y que se nos tome en cuenta a los pescadores, porque cada año nos afecta la veda y la baja captura. También veo positivo que se mantengan las pensiones para los adultos mayores”, dijo Martín Flores, pescador.

“Esperamos que sea buena otra visita de la presidenta Claudia. Refleja que sí está trabajando y que les llame la atención a los políticos que, en lugar de trabajar, solo les preocupa su imagen”, comentó Gladys Moreno, empleada.

“Es bueno que una mujer sea la presidenta, como Claudia Sheinbaum. Inspira mucho, sobre todo a las estudiantes, porque demuestra que se puede llegar a ser alguien importante y que sea para bien de los campechanos”, finalizó Karla Balam, estudiante de la capital campechana.