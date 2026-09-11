Cierres por la Feria de Campeche: rutas alternas de Santa Lucía al Centro sin complicaciones

Los festejos de septiembre han comenzado a modificar la circulación vehicular en distintos puntos de la ciudad de Campeche, particularmente en los alrededores del Centro Histórico, por lo que quienes necesitan trasladarse desde Santa Lucía hacia el primer cuadro de la ciudad tendrán que considerar rutas alternas para evitar quedar atrapados entre calles cerradas y zonas de mayor concentración de personas.

Una de las recomendaciones para quienes parten del barrio de Santa Lucía es evitar ingresar directamente hacia las calles del Centro por los puntos donde se hayan instalado cierres relacionados con las actividades de la Feria. En lugar de buscar llegar hasta el corazón del primer cuadro en automóvil, una alternativa práctica es avanzar hacia la zona de Santa Ana y posteriormente buscar acceso por calles que conduzcan hacia el perímetro del Centro Histórico.

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La estrategia puede ser todavía más sencilla para quienes no necesitan llegar exactamente frente a un establecimiento: dejar el automóvil en alguno de los estacionamientos ubicados en los alrededores del Centro y continuar a pie. Entre las opciones localizadas se encuentra el estacionamiento público de la calle 10, en la Zona Centro, así como establecimientos ubicados sobre las calles 16, 51 y 61. Esto permite evitar dar vueltas innecesarias buscando un acceso vehicular que puede encontrarse bloqueado.

Por ejemplo, desde Santa Lucía puede tomarse como referencia la salida hacia Santa Ana, continuar hacia las vialidades que conectan con el perímetro del Centro y, antes de encontrarse con algún punto cerrado, buscar estacionamiento en calles exteriores al área de mayor concentración. La elección exacta dependerá de cuál sea el punto del Centro al que se quiera llegar y de los cierres que estén activos en ese momento.

Para quienes tengan como destino la zona de la calle 59, Parque Principal, calle 8 o los alrededores de la Catedral, lo más recomendable durante los periodos de mayor actividad es considerar que el último tramo puede hacerse caminando. Así se evita ingresar con el automóvil a las calles donde la circulación puede ser más complicada.

Otra opción es utilizar el transporte público o servicio de transporte por aplicación y solicitar el descenso antes de llegar al perímetro donde se encuentre instalado el cierre, para posteriormente caminar hacia el destino. Esta alternativa puede resultar especialmente útil durante los horarios de mayor afluencia.

La información sobre los cierres puede modificarse dependiendo de los eventos programados, desfiles y actividades de la Feria. De hecho, medios locales han difundido avisos sobre modificaciones a la circulación en el Centro de Campeche con motivo de las festividades.

La clave: no intentar llegar en automóvil hasta el corazón del Centro

Durante los días de mayor actividad, una de las formas más sencillas de evitar retrasos es no empeñarse en llegar en automóvil hasta el punto exacto del destino. Si se parte de Santa Lucía, puede resultar más rápido avanzar hacia las zonas periféricas del Centro, estacionarse y caminar algunos minutos.

Entre los estacionamientos localizados en la zona se encuentran Estacionamiento Público y Baños del Centro Histórico, sobre la calle 10; Estacionamiento Heredia, en la calle 16; y otros establecimientos sobre las calles 51 y 61. Estacionamiento Público y Baños del Centro Histórico Estacionamiento Heredia Estacionamiento Publico Estacionamiento de la 61

El Parque Santa Lucía también puede tomarse como punto de referencia para quienes realizan el recorrido hacia el Centro, pues se encuentra en el barrio del mismo nombre y funciona como uno de los puntos de conexión entre esta zona de la ciudad y el área centro. Parque Santa Lucía

La recomendación para automovilistas es salir con tiempo, revisar los avisos de cierre antes de emprender el recorrido y evitar improvisar dentro del Centro Histórico. Durante la Feria, una vuelta que normalmente tomaría pocos minutos puede convertirse en un recorrido mucho más largo debido a los desvíos y a la saturación de las calles.

Si vas de Santa Lucía al Centro durante la Feria, la mejor estrategia es rodear la zona cerrada, estacionarte antes del punto de mayor concentración y caminar el último tramo.