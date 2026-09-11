Yucatán mejora en empleo formal, pero su avance queda lejos del promedio nacional

Después de dos meses consecutivos con retrocesos anuales, Yucatán regresó marginalmente a terreno positivo en agosto, al registrar un crecimiento de apenas 0.2% en los puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La variación representa una mejoría frente a junio, cuando el empleo formal en la entidad cayó 0.8 por ciento respecto del mismo mes de 2025, y julio, cuando la disminución fue de 0.5 por ciento.

El avance, sin embargo, todavía es débil frente al comportamiento nacional. En todo el país, los puestos registrados ante el Seguro Social aumentaron 1.5 por ciento durante los últimos doce meses.

Al 31 de agosto se contabilizaron 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo afiliados al IMSS, la cifra más alta registrada para ese mes y la segunda mayor de toda la serie histórica.

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Sólo durante agosto se incorporaron 38 mil 319 puestos, equivalente a un crecimiento mensual de 0.2 por ciento.

El mejor posicionado en la Península

En la Península, Yucatán presentó el mejor comportamiento de los tres estados durante agosto. Quintana Roo registró una caída anual de 0.9 por ciento, mientras Campeche perdió 4 por ciento, la mayor contracción del país.

La situación campechana mantiene una tendencia particularmente negativa. En junio registró una caída anual de 2.5 por ciento, en julio el retroceso se amplió a 7.3 por ciento y en agosto continuó encabezando las pérdidas nacionales, aunque la disminución se moderó a 4 por ciento. En contraste, Yucatán pasó de una baja de 0.8 por ciento en junio a 0.5 por ciento en julio y finalmente a un avance marginal de 0.2 por ciento en agosto.

El comportamiento muestra una recuperación respecto de los meses anteriores, aunque todavía insuficiente para alcanzar el ritmo nacional de generación de puestos formales.

Mayoría de entidades tuvieron crecimiento

A nivel nacional, 18 entidades presentaron crecimiento anual. Los mayores aumentos correspondieron a Baja California, con 8.5 por ciento; Oaxaca, con 6.4, y Tabasco, con 4.5 por ciento.

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Por actividad económica, los sectores con mayor crecimiento fueron transportes y comunicaciones, con 6.6 por ciento; extractivo, con 4.7, y servicios sociales y comunales, con 3.7 por ciento.

Del total de puestos registrados ante el IMSS, 87.1 por ciento son permanentes y 12.9 por ciento eventuales. Los empleos permanentes alcanzaron 19 millones 860 mil 128, el mayor nivel registrado para cualquier mes.

El impacto también se refleja en el salario

El salario base de cotización promedio llegó a 673.1 pesos diarios al cierre de agosto, 42.3 pesos más que un año antes en términos nominales.

Aunque Yucatán logró revertir la caída anual registrada durante junio y julio, el crecimiento de 0.2 por ciento mantiene al mercado laboral formal prácticamente estancado y por debajo del dinamismo observado en el conjunto del país.