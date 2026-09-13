Campeche suma 7 mil 833 casos de obesidad; mujeres concentran 60.4%

La ‘báscula’ epidemiológica se inclina en Campeche, al acumular 7 mil 833 casos de obesidad, cifra que representa un incremento de 37.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 5 mil 683 casos. Es decir, en un año se han sumado 2 mil 150 diagnósticos más, de acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud (SSa) Federal.

Tan sólo durante la última semana fueron detectados 152 nuevos casos en territorio campechano, mientras que del acumulado anual 3 mil 110 corresponden a hombres y 4 mil 723 a mujeres. Con ello, las mujeres concentran 60.4 por ciento de los casos, frente al 39.6 por ciento de los varones. Campeche aporta, además, alrededor de 2.1 por ciento de los 366 mil 207 casos acumulados en todo el país durante 2026.

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El panorama tampoco es alentador en la Península de Yucatán. Entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo se acumulan 33 mil 951 casos de obesidad este año, de los cuales 13 mil 426 corresponden a Yucatán, 12 mil 692 a Quintana Roo y 7 mil 833 a Campeche. En la última semana, los tres Estados sumaron 925 nuevos casos: 441 en Yucatán, 332 en Quintana Roo y 152 en Campeche.

En cuanto al sexo, la diferencia es marcada: 12 mil 920 casos son hombres y 21 mil 31 mujeres, por lo que ellas representan cerca de 62 por ciento del acumulado peninsular. En comparación con los 28 mil 176 casos registrados en la misma etapa de 2025, la región peninsular presenta un aumento de 5 mil 775 casos, equivalente a 20.5 por ciento.

Ante este escenario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche reforzó su atención nutricional con la apertura de la Consulta de Nutrición en Segundo Nivel de Atención en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 ‘Dr. Abraham Azar Farah’. El coordinador de Nutrición y Dietética delegacional, Alan Roberto López Méndez, explicó que el servicio busca complementar el tratamiento médico mediante la valoración del estado nutricional y la elaboración de planes alimentarios terapéuticos individualizados, considerando el diagnóstico, condición clínica y requerimientos de cada paciente.

Un buen control de peso permite prevenir enfermedades crónicas.

La atención contempla, entre otros casos, sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y hepáticas, desnutrición y riesgo nutricional, además de embarazo, lactancia, preeclampsia, problemas de deglución y pacientes con ileostomía o colostomía. El servicio opera de lunes a viernes, de 12:00 a 17:00 horas, en el Área de Especialidades del HGZ No. 1, con cita previa o de manera espontánea. Los derechohabientes también pueden solicitar a su médico tratante o de especialidades la referencia al área de Nutrición para recibir atención personalizada y llevar un tratamiento para regular su peso.