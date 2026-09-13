Descubren Cueva Popotitos, un nuevo sistema subacuático al sur de Cozumel

Un grupo de especialistas localizó y documentó una zona subacuática al sur de Cozumel que no contaba con registro previo. El sitio, denominado Cueva Popotitos, presenta un cuerpo de agua principalmente dulce, alcanza por ahora unos 10 metros de profundidad y cuenta con galerías que continúan hacia el sur, además de numerosas formaciones minerales en su interior, informó Germán Yáñez Mendoza, espeleólogo.

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Explicó que el nombre surgió por la presencia de cientos de estructuras calcáreas conocidas como “popotes de soda”, similares a delgadas pajillas que se forman en las paredes y techos de las cavernas.

Indicó que participó en los trabajos junto con Carolina Ceballos y mencionó que el sitio fue ubicado después de recibir información sobre una entrada colapsada, debajo de la cual existía un cuerpo de agua. Una revisión inicial permitió determinar las condiciones de acceso y posteriormente se realizó el ingreso con equipo de buceo para documentar el sitio y elaborar un primer levantamiento topográfico.

El registro obtenido hasta ahora es preliminar, debido a que algunas galerías continúan hacia el sur y existen sectores que todavía no han sido explorados. “La cueva continúa hacia el sur y todavía falta conocer hasta dónde se extiende el sistema”, explicó Yáñez Mendoza.

La caverna fue denominada Popotitos por sus delgadas formaciones calcáreas, parecidas a pajillas / Especial

Durante el recorrido se identificó principalmente agua dulce y no se alcanzó una zona salada en el tramo conocido. También fueron observados diversos espeleotemas, entre ellos estalactitas, estalagmitas y columnas, formaciones minerales producidas por procesos relacionados con el agua dentro de las cavernas.

La ubicación y dirección de las galerías llevaron a plantear la posibilidad de una conexión con otros sistemas subterráneos de la isla, aunque por ahora se trata únicamente de una hipótesis. Entre las posibilidades mencionadas se encuentra una eventual conexión con la Laguna Colombia.

“La posibilidad existe, pero no puede confirmarse hasta encontrar físicamente la conexión y contar con evidencia que permita establecer que se trata del mismo sistema”, señaló.

El trabajo incluyó además la toma de muestras de agua, con participación de investigadores de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, bajo la coordinación del doctor Adrián Cervantes y con apoyo de estudiantes. Los análisis permitirán conocer características del cuerpo líquido que no pueden determinarse únicamente mediante la observación durante el buceo.

Debido a las dimensiones reducidas de algunos sectores, el ingreso se realizó de manera individual y con una línea de seguridad. El procedimiento permitió avanzar por las galerías accesibles y establecer los primeros puntos de referencia para el mapa.

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“Las muestras ayudarán a conocer mejor las condiciones del agua y aportarán información para entender las características del sistema subterráneo”, comentó.

Debido a las dimensiones reducidas de algunos sectores, el ingreso se realizó de manera individual y con una línea de seguridad. El procedimiento permitió avanzar por las galerías accesibles y establecer los primeros puntos de referencia para el mapa.

“Las muestras ayudarán a conocer mejor las condiciones del agua y aportarán información para entender las características del sistema subterráneo”, comentó.