Clima en Campeche hoy 13 de septiembre: Onda tropical 39 provocará lluvias y tormentas

Debido a la influencia de la onda tropical número 39 y a la presencia de inestabilidad atmosférica, este domingo se prevén lluvias y posibles tormentas eléctricas en Campeche, además de temperaturas de hasta 35 grados Celsius.

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Las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Aunque durante el día predominará el ambiente caluroso a muy caluroso, las condiciones atmosféricas podrían provocar cambios repentinos en el tiempo.

Ante el pronóstico, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones al conducir, debido a la posible formación de encharcamientos y la reducción de visibilidad durante las lluvias.