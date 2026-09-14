¿Lloverá durante el Grito de Independencia en Campeche? Así estará el clima esta semana

La probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas aumentará este martes 15 de septiembre en Campeche; sin embargo, las condiciones podrían mejorar antes de la ceremonia del Grito de Independencia.

Noticia Destacada Clima en Campeche hoy 13 de septiembre: Onda tropical 39 provocará lluvias y tormentas

Desde el mediodía comenzará a incrementarse la nubosidad debido a la influencia de la vaguada maya y la presencia de inestabilidad en niveles superiores de la atmósfera. Las precipitaciones aparecerían primero en otras zonas de la península de Yucatán y avanzarían hacia territorio campechano durante la tarde.

Lluvias disminuirían durante la noche

Alrededor de las 21:00 horas todavía podrían registrarse lluvias en algunos puntos de Campeche, pero el potencial disminuiría conforme avance la noche. Hasta el momento, no se anticipa un panorama suficientemente lluvioso para ocasionar la cancelación de los eventos patrios.

Aunque se espera una mejoría para la hora del Grito, las personas que acudan a las celebraciones deberán llevar paraguas o impermeable, especialmente si salen desde la tarde. Las condiciones pueden variar de una zona a otra, por lo que no se descartan precipitaciones aisladas durante los festejos.

Lluvias fuertes llegarían después del Grito

El miércoles 16 de septiembre volverá a aumentar la posibilidad de tormentas vespertinas en buena parte de Campeche. El periodo con precipitaciones más significativas comenzaría el jueves 17, debido a la combinación de una extensa vaguada, un vórtice en altura y la aproximación de ondas tropicales.

Desde el jueves y durante el fin de semana podrían presentarse lluvias fuertes, actividad eléctrica y acumulados puntuales de entre 75 y 100 milímetros. Estas condiciones elevarían el riesgo de encharcamientos, inundaciones urbanas, rachas de viento y caída de árboles o estructuras vulnerables.

JGH