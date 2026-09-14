Golpean a hombre durante riña y lo dejan tirado en calle de Campeche

En el barrio de Guadalupe se registró una riña entre personas en situación de calle, en la que uno de los involucrados terminó con una lesión sangrante en la cabeza.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 49 entre 16, donde el hombre fue golpeado por sus compañeros de parranda, quienes posteriormente se retiraron del lugar y lo dejaron tendido sobre la vía pública, ante esto vecinos que presenciaron lo ocurrido dieron aviso al número de emergencias.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal, tanto motorizados como patrulleros, además de paramédicos del Sector Salud, quienes le brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarlo.