Refuerzan vigilancia en Bolonchén de Rejón tras amenaza de balacera en fiestas patrias

Debido a los últimos acontecimientos que incluyeron audios de WhatsApp con presunta amenaza de balacera durante los festejos patrios, la Policía Estatal, con apoyo municipal, desde el lunes por la mañana reforzó la vigilancia y la seguridad en la comunidad de Bolonchén de Rejón, cabecera de la Junta Municipal con el mismo nombre, con el objetivo de devolver la tranquilidad a esa población.

Noticia Destacada Terror en Hopelchén: Cancelan fiestas patrias en Bolonchén de Rejón por audio sobre presunta balacera

Durante la noche y madrugada de este martes, las policías Estatal y Municipal intensificaron sus rondines en la comunidad e instalaron retenes en diversos lugares y propiamente en el centro de la comunidad, donde revisaron, de acuerdo con los protocolos, a cuanta unidad pasó por el lugar, al igual que a sus conductores y ocupantes, sin detener a nadie por alguna infracción a las leyes.

La presencia de la policía, al mando del comandante de la Dirección de Seguridad Pública en el municipio, Roberto Carlos España Chan, fue bien vista y aprobada por muchos ciudadanos que pidieron no publicar sus nombres, pues señalaron que en el poblado de Bolonchén de Rejón han pasado muchas cosas que han obligado a que ese pueblo, que antes era tranquilo, ahora vea a las familias vivir con cierto temor por los acontecimientos vividos en poco más de un mes.

Trascendió que la vigilancia y la seguridad seguirán en este martes 15 y mañana 16 de septiembre y, pese a que fueron cancelados todos los eventos programados por las fiestas patrias, la policía permanecerá ahí.

En entrevista vía telefónica, el comandante España Chan señaló que por instrucciones de Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche, se ha reforzado la seguridad en la comunidad de Bolonchén de Rejón con presencia de la Policía Estatal en coordinación con la dirección operativa de la Policía Municipal, con el objetivo de devolver la tranquilidad en dicha zona.

Añadió que el grupo de operaciones de la Policía Municipal y Estatal no ha detenido a ninguna persona en esa comunidad por alguna irregularidad, aunque lo cierto es que su presencia fue aprobada por la sociedad, la cual ha dejado de salir al centro del poblado después de las 8 de la noche en los últimos tres días, por lo que las calles y espacios públicos lucen solitarios.

Dijo que no solo en la comunidad de Bolonchén de Rejón se ha reforzado la vigilancia y la seguridad, sino en toda la Junta Municipal, que incluye varias comunidades.

Por otro lado, lo anterior ocurre después de haber circulado dos audios de WhatsApp con presuntos señalamientos de una balacera durante los festejos patrios, que obligaron al presidente de la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, Ricardo Chablé Canché, a cancelar todos los eventos programados para estas fiestas de Independencia, incluyendo festivales, desfile, protocolo del Grito de Independencia y bailes populares.

JGH