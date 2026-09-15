Grito de Independencia en Campeche 2026: conoce la cartelera y al artista que se presentará hoy

Campeche celebrará este martes 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia con un programa de música y danza que comenzará desde las 17:30 horas en la Plaza de la República. El acceso a todas las actividades será gratuito.

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La cartelera abrirá con la presentación de Fussion Latina, de 17:30 a 18:30 horas. Posteriormente participarán la Compañía Inclusiva de Artes Escénicas del DIF Estatal, el grupo de danza Amigos Unidos por el Folklore, el Ballet Folclórico del Benemérito Instituto Campechano y la Compañía de Danza Folclórica Zentzontle.

¿A qué hora será el Grito de Independencia?

El Ballet Folclórico del Estado de Campeche “Luisa María Sosa Illescas” se presentará de 20:30 a 21:00 horas, mientras que el Mariachi Nuevo Campeche amenizará la celebración antes del comienzo de la ceremonia del Grito de Independencia, programada entre las 21:30 y las 22:25 horas.

Después del acto cívico regresará al escenario el Mariachi Nuevo Campeche. A las 23:00 horas está prevista la transmisión de la ceremonia nacional del Grito de Independencia desde la Ciudad de México.

¿Qué artista se presentará en Campeche?

Al concluir la transmisión nacional se presentará La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, agrupación elegida para encabezar el concierto estelar de las Fiestas Patrias Campeche 2026. El Instituto de Cultura y Artes del Estado confirmó que el espectáculo será gratuito y estará abierto al público general.

La celebración se realizará en la Plaza de la República, ubicada junto al Centro Histórico y el malecón de la ciudad. Debido al evento, desde las 17:00 horas permanecerán cerradas la avenida 16 de Septiembre, la calle 8 y otras vialidades cercanas, por lo que se recomienda anticipar los traslados y utilizar rutas alternas.

JGH