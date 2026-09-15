Cónsul de España destaca colaboración de autoridades mexicanas en investigación por asesinato de Claudia Tacoronte

El cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, reconoció la colaboración de las autoridades mexicanas en las investigaciones por el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en Morelos.

Tras sostener reuniones con autoridades estatales, el diplomático expresó su confianza en que el caso pueda esclarecerse en el corto plazo.

“Estamos recibiendo una colaboración admirable, muy de agradecer de las autoridades del estado”, declaró ante medios de comunicación.

Rodríguez Cantero agregó que espera que en los próximos días existan avances en las indagatorias.

Cónsul de España se reúne con gobernadora de Morelos

El representante diplomático sostuvo un encuentro con la gobernadora Margarita González Saravia para conocer el estado de las investigaciones.

Noticia Destacada España exige esclarecer asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos y llevar a responsables ante la justicia

Durante la reunión, la mandataria estatal informó al cónsul sobre lo que calificó como “avances significativos” en la indagatoria y aseguró que las autoridades estatales y federales mantendrán la coordinación para esclarecer el homicidio.

Rodríguez Cantero estuvo acompañado por la cónsul adjunta, María Prada González.

Fiscalía mantiene protocolo de feminicidio

Los representantes diplomáticos también se reunieron con el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

El funcionario informó que la investigación continúa bajo el protocolo de feminicidio y que se mantienen abiertas distintas líneas para determinar las circunstancias del crimen.

La Fiscalía señaló además que existe colaboración entre instituciones estatales y federales para avanzar en el caso ocurrido el 12 de septiembre en Cuautla.

Claudia Tacoronte realizaba intercambio académico en Morelos

Claudia Tacoronte estudiaba cuarto grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada y había iniciado una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

CÓNSUL DE ESPAÑA DESTACA COLABORACIÓN DE AUTORIDADES DE MORELOS EN CASO CLAUDIA



El cónsul general de #España en #México, Marcos Rodríguez Cantero, reconoció la colaboración de las autoridades morelenses en la investigación por la muerte de #ClaudiaTacoronte Aguilera, estudiante… pic.twitter.com/mS7oD05ysQ — 24 Morelos (@24_morelos) September 15, 2026

Su asesinato generó pronunciamientos de autoridades mexicanas y españolas, así como de ambas universidades.

La Fiscalía de Morelos mantiene abiertas las investigaciones para identificar al responsable y establecer las condiciones en las que ocurrió el crimen.

IO