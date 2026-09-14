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¡Toma precauciones! Habrá cierres viales en el Centro Histórico de Campeche por el Grito: Horarios y rutas

Calles del Centro Histórico de Campeche permanecerán cerradas desde las 17:00 horas por el Festival Fiestas Patrias y la ceremonia del Grito de Independencia.

Jesús García

Por Jesús García

14 de sept de 2026

1 min

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Conductores que transiten por el Centro Histórico de Campeche deberán tomar precauciones este martes 15 de septiembre, debido al cierre de varias calles por el Festival Fiestas Patrias y la ceremonia del Grito de Independencia.

Las restricciones comenzarán a partir de las 17:00 horas y afectarán la avenida 16 de Septiembre, la calle 8 y vialidades cercanas a la Plaza de la República, donde se desarrollarán las actividades conmemorativas.

De acuerdo con el mapa difundido por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, los cierres abarcarán diferentes accesos próximos al Centro Histórico y al malecón de la ciudad, por lo que podrían presentarse congestionamientos durante la tarde y noche.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus traslados, utilizar rutas alternas y respetar las indicaciones de los elementos de vialidad que permanecerán en la zona. Hasta ahora no se ha informado la hora en la que serán reabiertas las calles.

JGH

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