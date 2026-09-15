Ataque armado contra camioneta oficial de Tecámac deja dos funcionarios heridos; alcaldesa no viajaba en la unidad

Dos funcionarios del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México, resultaron lesionados luego de que sujetos armados dispararan contra la camioneta oficial en la que se desplazaban por la localidad de Ojo de Agua.

Entre los heridos se encuentra Galindo Bertaud, coordinador de asesores del gobierno municipal, quien presentó impactos de bala en las extremidades. El conductor de la unidad también resultó lesionado.

Ambos fueron trasladados a un hospital de la zona, donde fueron reportados estables y fuera de peligro, de acuerdo con información ministerial citada por medios de comunicación.

Autoridades descartan atentado directo contra Rosi Wong

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) descartaron, de manera preliminar, que el ataque hubiera estado dirigido contra la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero.

La alcaldesa no viajaba en la camioneta al momento de la agresión.

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Los primeros reportes señalan que el vehículo oficial fue interceptado por hombres armados, quienes dispararon en múltiples ocasiones antes de escapar.

Dos integrantes del gobierno municipal resultaron heridos

Galindo Bertaud y el conductor de la unidad recibieron atención médica tras el ataque.

Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas ni se ha dado a conocer el posible móvil de la agresión.

Tampoco existe, por el momento, información pública sobre la identidad de los responsables.

🚨 Balean camioneta en Tecámac; funcionario municipal entre los lesionados. Descartaron que entre los heridos estuviera la alcaldesa Rosi Wong Romero. 👉https://t.co/YlVurB63RQ — Amexi Conectamos con la verdad (@AmexiNoticias) September 15, 2026

Fiscalía del Edomex mantiene investigaciones

Las autoridades estatales mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias del ataque, establecer la ruta de escape de los agresores y determinar si existía un objetivo específico.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad local no han difundido un comunicado detallado sobre los hechos.

La investigación deberá precisar las causas de la agresión y deslindar responsabilidades conforme avancen las diligencias.

IO