Claudia Sheinbaum aparece como la mejor presidenta de latinoamerica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantiene en los primeros lugares entre los mandatarios mejor evaluados de América Latina, de acuerdo con el Ranking Presidentes de Latinoamérica de septiembre de 2026, elaborado por CB Global Data.

La medición, publicada este 14 de septiembre, compara la imagen pública que tienen los jefes de Estado dentro de sus respectivos países. En esta edición, la mandataria mexicana aparece en el segundo lugar regional, con lo que permanece dentro del grupo de los seis presidentes mejor posicionados de Latinoamérica.

El resultado da continuidad a la buena posición que Sheinbaum había alcanzado en la medición de agosto, cuando también ocupó el segundo sitio, únicamente detrás del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En aquella edición, la mexicana registró una imagen positiva de 66.5 por ciento, mientras Bukele obtuvo 68.7 por ciento.

¿Qué lugar ocupa Claudia Sheinbaum en el ranking de presidentes de Latinoamérica?

La edición correspondiente a septiembre coloca a Claudia Sheinbaum en la primera posición entre los mandatarios latinoamericanos evaluados por CB Global Data.

Con este resultado, México continúa dentro de la parte más alta de la clasificación regional y Sheinbaum permanece entre los presidentes con mayor valoración entre la población de su propio país.

La posición también muestra continuidad respecto de meses anteriores. En julio, la Presidenta mexicana se encontraba en el segundo sitio con 65.1 por ciento de imagen positiva, detrás de Bukele, quien alcanzó 67.4 por ciento.

Sheinbaum permanece en los primeros lugares del ranking regional

La evolución de las mediciones de CB Global Data muestra que la mandataria mexicana ha disputado durante 2026 los primeros puestos del listado.

En marzo, por ejemplo, Sheinbaum llegó al primer lugar con 72.3 por ciento de imagen positiva, seguida por Nayib Bukele con 71.8 por ciento.

Posteriormente, el mandatario salvadoreño recuperó la primera posición, mientras la Presidenta de México se mantuvo entre los dos primeros lugares en distintas mediciones.

La clasificación de septiembre confirma nuevamente a Sheinbaum dentro del grupo de mandatarios con mejor posición en el estudio regional que CB Global Data publica periódicamente.

¿Qué mide el ranking de CB Global Data?

El estudio de CB Global Data compara la valoración de presidentes latinoamericanos a partir de mediciones realizadas entre ciudadanos de sus respectivos países.

Por ello, el ranking no representa una elección directa entre todos los mandatarios de la región, sino una comparación de la imagen positiva obtenida por cada gobernante dentro de su propio país.

La firma publicó oficialmente su edición de septiembre este 14 de septiembre de 2026.

En el caso de Claudia Sheinbaum, el nuevo resultado la coloca en la primera posición de Latinoamérica, un lugar que ya había alcanzado en las mediciones inmediatamente anteriores y que la conserva entre los mandatarios con mayor valoración de la región.

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