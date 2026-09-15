Gala Montes admite que le fue infiel a su ex con Emiliano Aguilar

Gala Montes confirmó públicamente que mantuvo un romance con Emiliano Aguilar y admitió que le fue infiel a su entonces pareja con el hijo de Pepe Aguilar.

La revelación ocurrió a través de transmisiones en vivo e historias en las redes sociales de la actriz, desatando una fuerte confrontación mediática.

Ante la negativa del rapero, Montes explotó y destapó que sí compartieron un vínculo amoroso, expresando arrepentimiento por haber dejado a su expareja (a quien identificó como Icho Van) por él.

La actriz criticó duramente al hijo de Pepe Aguilar, asegurando que la dejó sola en momentos difíciles y lanzando comentarios sobre su situación personal y económica, mientras que la controversia sigue sumando reacciones de ambos lados en el medio del espectáculo.