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Gala Montes admite que le fue infiel a su ex con Emiliano Aguilar

La actriz reconoció que tuvo un romance con el hijo de Pepe Aguilar, pero ahora no quiere saber nada de él.

Por Redacción Por Esto!

15 de sept de 2026

1 min

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¿Ya son pareja? Gala Montes sube fotos junto a Emiliano Aguilar
¿Ya son pareja? Gala Montes sube fotos junto a Emiliano Aguilar

Gala Montes confirmó públicamente que mantuvo un romance con Emiliano Aguilar y admitió que le fue infiel a su entonces pareja con el hijo de Pepe Aguilar.

La revelación ocurrió a través de transmisiones en vivo e historias en las redes sociales de la actriz, desatando una fuerte confrontación mediática.

Ante la negativa del rapero, Montes explotó y destapó que sí compartieron un vínculo amoroso, expresando arrepentimiento por haber dejado a su expareja (a quien identificó como Icho Van) por él.

La actriz criticó duramente al hijo de Pepe Aguilar, asegurando que la dejó sola en momentos difíciles y lanzando comentarios sobre su situación personal y económica, mientras que la controversia sigue sumando reacciones de ambos lados en el medio del espectáculo.

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