Violencia familiar desata incendio en Puerto Maya; sujeto es detenido tras acorralar a su pareja

Lo que inició como un fuerte altercado doméstico estuvo a punto de culminar en una tragedia sin precedentes en la alcaldía de Puerto Aventuras. Un sujeto fue capturado por elementos de la Policía Municipal tras provocar presuntamente un incendio al interior de su vivienda mientras su pareja se encontraba atrapada en el inmueble y luego de que sus propios hijos menores de edad lograran escapar para buscar auxilio entre los vecinos.

Los dramáticos hechos se registraron sobre la manzana 2, lote 17 de la tercera etapa del fraccionamiento Puerto Maya. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el individuo sostenía una acalorada discusión con su pareja sentimental en presencia de sus pequeños hijos.

Ante la creciente agresividad del sujeto y temiendo por su integridad, los menores aprovecharon un descuido para salir corriendo de la propiedad y pedir ayuda desesperada a los residentes colindantes. Mientras los niños alertaban a la comunidad, la tensión en el domicilio escaló drásticamente.

En medio del enfrentamiento verbal, el agresor habría prendido fuego a diversos objetos dentro de la casa, provocando que las llamas se propagaran con rapidez mientras la mujer permanecía encerrada en el interior bajo un riesgo inminente.

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Alertados por las llamadas al número de emergencias y la movilización vecinal, efectivos de la Policía Municipal arribaron con celeridad a la escena y procedieron al arresto inmediato del señalado.

Para controlar el siniestro, fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron las llamas antes de que consumieran la totalidad del inmueble o se extendieran a predios aledaños.

A la zona también se presentaron especialistas del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), quienes brindaron contención emocional y atención integral a la víctima y a sus hijos. Los menores quedaron temporalmente bajo resguardo de las autoridades de protección familiar.

El presunto responsable fue trasladado a los separos policiacos y puesto a disposición del Ministerio Público. En las próximas horas, las autoridades correspondientes determinarán su situación jurídica por los probables delitos de violencia familiar, homicidio en grado de tentativa y daños a la propiedad.